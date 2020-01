Le fils de Michael Jessen subit une blessure et obtient des points de suture

La star de 90 Day Fiancé, Michael Jessen, a deux jeunes enfants, Max et CeCe, qui sont rapidement devenus très appréciés des fans de la série. Les deux proposent souvent des blagues mordantes et des commentaires enjoués qui peuvent traverser des situations autrement stressantes. Alors, quand les fans ont découvert que Max s’était blessé récemment, ils étaient inquiets. Cependant, avec de nouveaux points en place, Max semble prendre le pas.

Le fils de Michael Jessen s’est coupé le sourcil

Michael Jessen et Juliana Custodio de 90 Day Fiancé | michael_jessen_77 via Instagram

Le fils de Michael Jessen, Max Jessen, semble avoir eu un accident. Cependant, il semble que ce soit simplement mineur.

La jeune star de Fiancé de 90 jours a posté une photo d’une entaille douloureuse sur son sourcil et a révélé qu’il s’était cogné la tête contre une fontaine d’eau, provoquant la coupure. Nous nous trompons tous parfois, Max.

Sur la base de sa photo Instagram, il semble que Max Jessen prend la blessure dans la foulée. En fait, il a publié une mise à jour après avoir cousu la coupe, en écrivant: «Mise à jour sur la couture: juste cousu et je me sens bien.»

Stitchuation en effet – il semble qu’un peu de douleur ne puisse pas empêcher l’humour de Max de baisser. Max et sa sœur CeCe sont rapidement devenus les favoris des fans pendant leur mandat au 90 Day Fiancé de TLC. Ils accueillent l’amour de Michael Jessen, Juliana Custodio, en Amérique avec humour et gentillesse depuis le premier jour. Ce même comportement et leur sens de l’humour leur ont valu de nombreux fans.

Les fans tendent la main

Au cas où vous n’êtes pas convaincu, les commentaires Instagram sur les photos de Max Jessen devraient prouver combien les fans de 90 Day Fiancé l’aiment.

Un utilisateur a écrit sur l’image de la «couture»: «Max, tu es tellement plein d’esprit! J’adore, j’adore. ”

Un autre utilisateur a ajouté: «Aimez votre hashtag Max, très inventif! Content que tu ailles bien, tu es un soldat! “

Un utilisateur d’Instagram a suggéré que cela pourrait même augmenter ses chances avec les dames. Ils ont écrit: «Devrait guérir bien gamin. Les poussins creusent des mecs avec des cicatrices. “

La star de 90 jours Fiancé Sasha a commenté: «Des cicatrices ornent un homme.»

Le fils de Michael Jessen semble être de bonne humeur, et il ne semble pas qu’il y aura des dommages durables au-delà des cicatrices qui pourraient découler de l’incident.

Michael Jessen traite des ennemis

Pendant ce temps, Michael Jessen a récemment posté sur Instagram pour montrer comment il avait géré la haine via la plateforme de médias sociaux. Il a filmé une conversation qu’il a eue avec un fan de 90 Day Fiancé qui ne semblait pas approuver sa relation avec Juliana Custodio.

Dans le message, l’utilisateur a écrit: «Vous ressemblez à un père et à une fille». Ils écrivaient ceci en réponse à un récent selfie que Michael Jessen a téléchargé et lui ont envoyé le message directement.

Jessen a répondu: “Est-ce que le fait de prendre le temps d’écrire et de m’envoyer ce message direct vous a fait vous sentir mieux dans votre peau?”

Lorsque l’utilisateur d’origine n’a pas répondu, Jessen a écrit: «Bonjour? Tu es encore la? Vous avez pris le temps de m’envoyer ce message et maintenant je suis fantôme? “

Finalement, le fan d’opinion a envoyé un autre message. Ils ont écrit à Jessen: «Je ne vais pas avoir une querelle enfantine avec toi. En tant que mère de 27 ans et [an] 18 ans jeune [woman] Je ne suis pas d’accord avec des hommes comme vous avec des jeunes qui commencent leur vie. C’est tout.”