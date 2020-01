Le fils de Nicole ‘Snooki’ Polizzi a lutté contre l’anxiété lorsqu’elle partait pour filmer Jersey Shore

2020-01-28 07:30:06

Nicole ‘Snooki’ Polizzi a avoué que son fils était aux prises avec de l’anxiété lorsqu’elle partait filmer ‘Jersey Shore’.

La personnalité de la télévision âgée de 32 ans a décidé de quitter l’émission de téléréalité après sa troisième saison car cela avait un grand effet sur ses enfants, en particulier son fils aîné Lorenzo, sept ans, et elle admet qu’il était plein d ‘”anxiété” en conséquence .

La maman de trois enfants – qui a également Giovanna, cinq ans, et Angelo, sept mois, avec son mari Jionni LaValle – a déclaré: “Mon fils a 7 ans. Donc, quand nous sommes revenus de Miami, je suis partie pendant deux semaines, puis je suis venue à la maison pendant une nuit, puis est parti pendant deux semaines. Cela l’a littéralement marqué. Donc, chaque fois que je dis “Maman va travailler”, il dit: “Maman, tu ne peux plus me quitter comme tu l’as fait. J’étais tellement bouleversé. Je ne veux pas que tu partes. Alors maintenant, chaque fois que je dis que je pars pour le travail, il dit: «Combien de temps partez-vous? Cela lui donne de l’anxiété maintenant. Je ne peux plus faire ça. Ils sont vraiment heureux que je ne vais pas partir pendant des jours maintenant. ”

Et Snooki est reconnaissant que les producteurs de la série aient été si compréhensifs.

Elle a déclaré au magazine Us Weekly: “Ils savent qu’ils ne peuvent pas changer d’avis, alors tout le monde l’a accepté et l’a respecté. Ils étaient toujours très arrangeants quand il s’agissait de nous et des mamans et travaillaient pour être avec nos enfants.”

Et Snooki admet qu’elle n’était pas “heureuse” sur “Jersey Shore”.

Elle a dit précédemment: “Je pense que lorsque je me forçais à me retrouver dans une situation dans laquelle je n’étais pas heureuse. Je me forçais à être” heureuse “et je me disais que ce n’était pas moi. Je “Je ne suis pas vraiment heureux. C’est à ce moment que je me dis.” Je suis sorti! ” C’était vraiment difficile mais je devais penser à mon bonheur et où je voulais vraiment être et c’est être une maman et être des enfants et pas du drame et boire et du drame. “

