Le fils de Pamela Anderson «heureux» de son mariage

2020-01-22 16:30:03

Le fils de Pamela Anderson est “incroyablement heureux” de son nouveau mariage.

L’actrice de “ Baywatch ” a secrètement épousé le producteur de “ A Star is Born ” Jon Peters – qu’elle a fréquenté pour la première fois il y a trois décennies – plus tôt cette semaine et Brandon Thomas Lee, 23 ans, est ravi pour la paire et a hâte de connaître la Le magnat du cinéma de 74 ans et ses proches mieux.

La star de ‘Hills: New Beginnings’ a déclaré à Fox News: “Je suis incroyablement heureuse pour ma maman et Jon.

“Ils se connaissent depuis plus de 35 ans et je leur souhaite bonne chance dans ce prochain chapitre de leur vie ensemble.

“Je soutiendrai l’heureux couple comme je le pourrai et je suis ravi d’apprendre à mieux connaître la famille de Jon.”

Jon – dont les crédits de film incluent ‘Flashdance’, ‘The Witches of Eastwick’, ‘Batman’ et ‘Batman Returns’ – a rencontré Pamela pour la première fois au milieu des années 80 lors d’une fête au Playboy Mansion peu de temps après son déménagement à Los Angeles de sa Colombie-Britannique natale au Canada.

Ils se sont rapidement lancés dans une romance et le modèle Playboy a emménagé avec lui avant de finalement se séparer.

Rappelant précédemment leur première rencontre, Jon a déclaré: “Je suis entré et j’ai vu ce petit ange assis au bar. C’était Pammy. Elle avait 19 ans. Je savais qu’elle serait une grande star. Nous avons fini par vivre ensemble. Bien sûr, Hefner l’aimait et voyait sa beauté. Pamela était une fille sans maquillage était magnifique. Elle était très intelligente et très talentueuse. J’ai essayé de la dissuader de faire Playboy. J’ai dit: «Ne fais pas Playboy. sur une carrière sérieuse. ” Elle a dit: “Vous êtes fou.” “Elle voulait faire Playboy, et elle a continué à faire 13 reprises.”

Le mariage marque le cinquième pour Pamela.

La bombe blonde était auparavant mariée au batteur de Motley Crue Tommy Lee – avec qui elle a Brandon et Dylan, 22 ans – Kid Rock et Rick Salomon, avec qui elle a fait le nœud deux fois.

Avant de retrouver Jon, Pamela avait une relation de deux ans avec le footballeur professionnel français Adil Rami, mais ils se sont séparés à l’été 2019.

