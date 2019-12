Le fils de Pink et Carey Hart fait un adorable souhait d'anniversaire

Le petit Jameson Hart a de grands rêves.

Le fils de P! Nk et Carey Hart Jeudi, il a célébré son troisième anniversaire, les deux parents de l'adorable enfant se rendant sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à sa journée spéciale.

Dans une vidéo que la chanteuse "Get the Party Started" a partagée sur sa page Instagram, la blonde tot est vue souffler les bougies sur son gâteau avant de faire un souhait qui a clairement surpris sa célèbre maman par surprise.

"J'aimerais pouvoir devenir basketteur!" »s'exclama-t-il, semblant déterminé comme jamais à y arriver. "Eh bien, apparemment, il aime le basket-ball", a-t-elle sous-titré le message, "happy bday looney tune."

Plus tôt dans la journée, P! Nk a publié une série de photos montrant comment son garçon a grandi au cours de ses trois années sur Terre. "Vous et Willow vous êtes chamaillés toute la matinée, et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement", a-t-elle écrit. "Tu apportes tellement de lumière au monde, mon garçon. Merci. Joyeux anniversaire."

Dans les commentaires, Hart a ajouté: "Vous en avez préparé une bonne, bébé!"

Sur la propre page Instagram de Carey, il a également partagé un hommage à leur fils, ainsi qu'une autre série de photos précieuses. "Joyeux 3e jour b à ma petite boulette de viande !!! Vous êtes un enfant tellement incroyable et je vous aime tellement", a écrit le père de Jameson. "Vous êtes un crack constant, et profitez de chaque instant avec vous. Profitez de votre journée petit homme."

La célébration survient après que le chanteur a également réfléchi aux vacances de la veille de Noël. "Mes enfants ont presque 3 et 8 ans, et je me sens très chanceuse d'être avec eux et de les voir grandir, c'est tout ce que j'ai demandé au Père Noël cette année", a-t-elle légendé une photo de leur sapin de Noël.

"J'ai hâte de voir leur visage demain matin quand je leur dis que le Père Noël n'a laissé que des cadeaux pour moi", a-t-elle plaisanté. "Je gosse, je gosse. Bonnes vacances, à tous, que ce soit le pire ou le meilleur, je vous envoie mon amour. #Holidayspirit"

Meilleur souvenir de Noël quand j'étais enfant … allez: descendre les escaliers avec mon frère et voir que le Père Noël n'a pas sauté notre maison. Quelle chance avons-nous eue? Nous pensions que nous étions riches, car nous avions nos parents, des crêpes et quelques jouets. Pire souvenir de Noël enfant … allez: mon père venait de partir récemment, j'avais 9 ans, et ma mère a essayé d'allumer un feu dans la cheminée. Quand elle a réalisé qu'elle allait peut-être brûler la maison, elle est tombée par terre et a commencé à pleurer. C'était la première fois qu'elle nous laissait voir pleurer. Je me souviens encore de sa chemise de nuit bleue et de l'arbre de Noël derrière elle. Cette année … allez-y: mes enfants ont presque 3 et 8 ans, et j'ai beaucoup de chance d'être avec eux et de les voir grandir, c'est tout ce que j'ai demandé au Père Noël cette année. J'ai hâte de voir leur visage demain matin quand je leur dis que le Père Noël ne m'a laissé que des cadeaux. Je gosse, je gosse. Joyeuses fêtes à tous, que ce soit le pire ou le meilleur, je vous envoie mon amour. #holidayspirit

