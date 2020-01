Le fils de Rosie Huntington-Whiteley est sa priorité

2020-01-19 20:30:04

Rosie Huntington-Whiteley dit que son fils est sa “priorité” maintenant et que tout son travail doit “en valoir la peine” avant de l’accepter.

Le fils de Rosie Huntington-Whiteley est désormais sa “priorité”.

Le mannequin de 32 ans a accueilli Jack Oscar dans le monde il y a deux ans et admet qu’elle a complètement repensé sa vie lorsqu’elle est devenue mère et a maintenant besoin que son travail en “vaille la peine”.

Elle a dit: “Je vois ma vie en deux parties: avant et après le bébé. Avant d’avoir mon fils, je montais et descendais d’un avion chaque semaine. Quand je suis devenue maman, je savais que je ne voulais pas voyager autant. Maintenant, Jack est ma priorité et cela doit vraiment valoir la peine que je prenne le poste. ”

Et Rosie a également parlé de sa carrière, admettant “qu’il était toujours hors de son contrôle qu’elle se rende au travail ou non”.

S’adressant au magazine The Sunday Times Style, elle a ajouté: “Je suis dans l’industrie depuis 16 ans et il était toujours hors de mon contrôle si je me mettais au travail ou non. Il y a eu de grandes années et il y a eu des années où le téléphone n’a pas sonné. J’ai toujours été conscient que la modélisation a une durée de vie. Personne ne vous le remettra quand vous aurez atteint la trentaine. Vous n’êtes que la fille sexy pendant un moment, puis vous devez le feu pour le maintenir en vie. J’ai toujours voulu construire mon propre truc à partir de cette industrie. ”

Rosie a admis qu’elle se sentait “tellement plus confiante” depuis qu’elle est devenue mère de Jack.

Elle a partagé: “Depuis que je suis maman, je me suis sentie beaucoup plus confiante dans ma peau et beaucoup plus confiante sur qui je suis. Cela a changé ma vie. L’une de mes choses préférées quand je suis maman, c’est comment ça me relie à d’autres femmes. Je pense que je ne rendrais pas service à moi-même mais aussi à elles si je ne parlais pas ouvertement de mon expérience. “

