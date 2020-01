Le fils de Tom Fletcher veut une carrière musicale

2020-01-29 22:30:03

Le fils aîné de Tom Fletcher, Buzz, a pour objectif une carrière musicale, car Tom dit que le tot est déjà “un petit artiste”.

Le fils aîné de Tom Fletcher vise une carrière musicale.

Le chanteur de McFly est le père de Buzz, cinq ans, de son copain de trois ans et de Max, âgé de 17 mois – qu’il a tous avec sa femme Giovanna – et a déclaré que Buzz tenait à suivre les traces de son père , car il est déjà “un petit artiste”.

Il a dit: “Mon enfant de cinq ans est assez engagé dans la musique, il adore ça, il est un petit artiste et un show off. Mon enfant de trois ans ne se soucie pas du fait que je sois dans un groupe. jouer dehors dans la boue. Il est venu au spectacle McFly l’année dernière donc il a vu ce que je fais mais mon aîné était dedans depuis qu’il était petit. ”

Et si jamais Buzz poursuit une carrière musicale quand il est plus âgé, Tom voudrait qu’il comprenne “l’engagement” nécessaire pour le faire fonctionner.

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils il donnerait à son fils, il a répondu: “Toute votre vie est consacrée à faire partie d’un groupe. Cela prend le dessus. C’est un énorme engagement et vous devez travailler très dur.

“C’est un travail incroyable à avoir, mais en coulisse, ce n’est pas le côté glamour que tout le monde pense. Il verra cela au fil des ans, j’en suis sûr, en grandissant avec moi.”

Le musicien de 34 ans n’avait que 18 ans lorsque son groupe McFly – qui est également composé de Danny Jones, Dougie Poynter et Harry Judd – est devenu célèbre et admet qu’il était “difficile” pour lui de faire face à “l’angoisse de être un adolescent “tout en étant à l’honneur.

Il a expliqué à Mail Online: “Il y a du stress et des hauts et des bas. C’est difficile si vous le faites dès le plus jeune âge et que vous avez toutes les émotions et l’angoisse d’être un adolescent aux yeux du public, c’est difficile.

“Nous sommes très privilégiés de l’avoir. Il y a des musiciens incroyables qui n’ont jamais pu faire ce que nous avons.”

Mots clés: Tom Fletcher

Retour au flux

.