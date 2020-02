Le flux Instagram “épuisant” de Kim Kardashian West lui fait-il perdre des abonnés?

Il ne fait aucun doute que Kim Kardashian West serait la célébrité ultra célèbre qu’elle est aujourd’hui sans les réseaux sociaux.

Alors que la maman de quatre enfants a gardé le contact avec les Kardashian pour remercier de sa renommée, son statut de célébrité a grimpé en flèche ces dernières années en raison de l’énorme adhésion qu’elle a sur les plateformes médiatiques.

Kim Kardashian West | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Tout comme ses frères et sœurs célèbres, Kardashian a des millions d’adeptes sur Instagram et Twitter, qui aiment avoir un aperçu de sa vie glamour.

Alors que la popularité de Kardashian continue de croître, ces derniers temps, ses chiffres ont légèrement baissé en raison du changement progressif de son contenu.

Les fans pensent que la star de la réalité a utilisé les médias sociaux pour pousser ses produits sur les abonnés

En ce qui concerne les publications sur les réseaux sociaux de Kardashian, il y a toujours ces adeptes qui ont des choses négatives à dire.

Qu’il s’agisse d’accuser la star de télé-réalité de prendre une photo ou de signaler un échec massif sur une photo, certaines personnes n’ont pas peur d’exprimer leur opinion sur le post de Kardashian.

Alors qu’elle continue d’avoir des fans qui soutiennent tout ce qu’elle partage en ligne, Kardashian s’est récemment retrouvée devenir le membre le moins préféré du clan KarJenner à suivre.

Selon une discussion sur Reddit (via The Blast), plusieurs utilisateurs ont révélé que le magnat de KKW est leur Kardashian le moins préféré à suivre, principalement parce qu’elle publie plus sur ses entreprises / produits et moins sur sa vie personnelle.

“L’insta de Kim pousse presque à 100% ses produits”, a écrit une personne. “C’est épuisant.”

Un autre fan de KarJenner a déclaré qu’ils «ne suivaient Kourtney et Kendall que parce que leurs flux ne sont pas des publicités à 50% comme Kim et Kylie[‘]s. “

Les utilisateurs de Reddit ont ensuite admis que bien qu’ils apprécient l’esthétique agréable du compte de Kardashian, ils ont l’impression qu’il y avait un décalage dans l’authenticité en raison de sa promotion continue de ses marques – KKW Beauty and Skims – et des produits sponsorisés sur son flux.

D’après ce que nous pouvons en dire, le large public de Kardashian reste en suspens. Et même si les utilisateurs ont un problème avec ses messages promotionnels, elle est toujours l’une des célébrités les plus suivies sur les réseaux sociaux.

Kardashian et ses sœurs reçoivent de très gros chèques de paie pour les publications sponsorisées

Bien que certains fans soient malades et fatigués de voir le contenu régulièrement sponsorisé des Kardashians, il y a une raison légitime pour laquelle ils continuent de partager ce type de messages sur leurs flux.

En mai 2019, Kris Jenner a révélé que ses filles recevaient des chèques de paie bien dans la fourchette à six chiffres pour avoir partagé un #ad sur leurs comptes de médias sociaux.

“Mes filles reçoivent constamment des offres pour publier quelque chose pour une entreprise ou une marque sur les réseaux sociaux”, a déclaré la momager à CBS dimanche matin. “Ils ont des frais pour une publication, ou des frais pour une histoire, des frais pour Facebook … ils ont un barème de frais.”

Jenner a poursuivi en disant qu’il y a une échelle mobile en ce qui concerne les prix et selon qui fait la publication; ses filles reçoivent généralement un bon paiement. “Je veux dire, c’est définitivement six chiffres”, a-t-elle poursuivi.

Bien que certains des adeptes de KarJenners ne soient pas de grands fans des publications sponsorisées et de la promotion de produits sur les réseaux sociaux, c’est l’une des façons dont cette célèbre famille a pu accumuler sa fortune.

Bien que beaucoup aimeraient voir plus de photos et de vidéos en coulisses des modes de vie glamour des stars de la réalité, il semble qu’ils n’auront plus qu’à gérer les publicités sponsorisées et les publications de produits pour le moment.