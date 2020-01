Le fondateur de Too Faced Cosmetics condamne la remarque transphobe de sa sœur

Too Faced Cosmetics s’est séparé de la sœur du fondateur Jerrod Blandino après qu’elle ait apparemment fait une remarque transphobe.

Après YouTuber Nikkie de Jager, mieux connu sous le nom de NikkieTutorials, est sorti comme transgenre lundi, la sœur de Blandino, qui passe par Dani California sur Instagram, semblait claquer de Jager dans sa biographie.

Je suis tellement dégoûté … (c’est la sœur de Jerrod Blandino) pic.twitter.com/8YLu68ZPzA

– positiviᵗᵉᵃ (@TeaSpillYT) 14 janvier 2020

“Transgenre, hein? Ce n’est pas la seule chose sur laquelle elle MENT”, a écrit Dani, selon des captures d’écran capturées par plusieurs comptes Twitter. Bien que le commentaire apparent ait été supprimé plus tard, il n’est pas passé inaperçu auprès des fans, qui étaient en colère contre la remarque. Certains ont même appelé à un boycott des cosmétiques trop faciaux en conséquence.

Mardi, Blandino a publié une déclaration sur ses histoires Instagram – qui a été partagée par les comptes de médias sociaux de Too Faced – où il a condamné la déclaration de sa sœur, disant qu’il était “dégoûté” de son comportement.

“Je voudrais m’assurer qu’il est bien compris que même si j’aime beaucoup ma sœur, les choses qu’elle dit ou n’a absolument rien à voir avec moi et ne me reflètent en aucune façon, mes opinions, mes pensées ou mes sentiments ni ne parlent pour moi ou Too Faced de quelque façon que ce soit, “at-il commencé.

“J’ai toujours défendu l’amour, l’égalité et la gentillesse dans ma vie et dans tout ce que je fais”, poursuit le communiqué. “Je suis désolée pour le mal qu’elle a causé. Faites savoir que je suis vraiment choquée et dégoûtée de mon cœur par ses récentes actions.”

Blandino a ensuite souligné que l’entreprise avait rompu les liens avec sa sœur, mais il n’était pas confirmé quelle était sa position précédente.

“Je ne tolère pas ce comportement et elle n’est plus employée de Too Faced”, a-t-il déclaré. “Je voudrais dire à quel point je suis fier des tutoriels Nikkie et à quel point je suis inspiré pour sa force et pour partager sa belle vérité avec le monde. Je lui envoie tout mon amour.”

Un message de notre fondateur Jerrod Blandino pic.twitter.com/OdnCT67INK

– Too Faced Cosmetics (@TooFaced) 14 janvier 2020

La sœur de Blandino a depuis changé sa biographie Instagram. “Soyons clairs, j’aime les personnes trans et je n’aime pas quiconque ment pour blesser les autres! Point!” la biographie lue, comme l’ont souligné les utilisateurs de Twitter.

Cependant, sa biographie semble avoir été à nouveau éditée. «EllEh bien, Dieu bénisse vos cœurs doux», disait-il mercredi matin.

La relation compliquée avec Too Faced et Nikkie de Jager a commencé en 2016. À l’époque, la marque de cosmétiques et de Jager collaboraient sur une collection intitulée “The Too Faced Power of Makeup by Nikkie Tutorials Collaboration”, qui comprenait une palette de maquillage. Alors que le lancement était censé être un succès, la palette a finalement été critiquée par de nombreux fans de de Jager car ils affirmaient que le produit était de mauvaise qualité.

Pendant ce temps, en 2017, compatriote beauté YouTuber Jeffree Star a allégué que Too Faced avait non seulement publié une palette médiocre avec le nom de de Jager, mais également qu’elle était largement sous-payée. Selon Étoile à l’époque, la collaboration Too Faced-Nikkie Tutorials a rapporté à l’entreprise 9 millions de dollars, mais de Jager n’aurait été payé que 50 000 dollars.

En octobre dernier, Star a expliqué ses affirmations en détail dans un épisode de ses docuseries avec le vlogger Shane Dawson, “Les secrets du monde de la beauté.”

J’ai dû voir toutes ces critiques négatives, tandis que les palettes que j’avais étaient exceptionnelles. «Ils mentent dans leurs vidéos pour avoir des vues», m’a-t-on dit. Je m’en fous de l’argent .. mais j’ai dû me battre DES ANNÉES pour prouver mon authenticité et gagner à nouveau votre confiance. 💔

– NikkieTutorials (@NikkieTutorials) 6 octobre 2019

J’ai signé mon contrat avec TF à l’époque parce que j’étais naïf et je ne savais pas mieux. à la fin de la journée, je l’ai signé, c’est ma faute – mais ce que je ne pardonnerai jamais, c’est qu’ils auraient «changé» la qualité de la palette derrière mon dos. Des milliers de critiques négatives et je ne savais rien

– NikkieTutorials (@NikkieTutorials) 6 octobre 2019

Alors que de Jager a été assez silencieuse sur le drame, elle s’est prononcée sur Twitter en octobre 2019 après la vidéo de Star. La beauté vlogger n’a pas révélé combien elle a été payée pour la collaboration, cependant, elle a exprimé sa déception quant à la faible qualité apparente du produit et s’est excusée auprès de ses fans.

“J’ai dû voir toutes ces critiques négatives, alors que les palettes que j’avais étaient exceptionnelles”, a-t-elle tweeté. “‘ils mentent dans leurs vidéos pour avoir des vues’, c’est ce qu’on m’a dit. Je m’en fous de l’argent … mais j’ai dû me battre des ANNÉES pour prouver mon authenticité et gagner à nouveau votre confiance.”

“J’ai signé mon contrat avec TF à l’époque parce que j’étais naïve et je ne savais pas mieux”, a-t-elle ajouté. “à la fin de la journée, je l’ai signé, c’est ma propre faute – mais ce que je ne pardonnerai jamais, c’est que” prétendument “ils ont changé la qualité de la palette derrière mon dos. Des milliers de critiques négatives et j’étais désemparé.”

Too Faced n’a jamais commenté les allégations de Star en 2017. TooFab a contacté l’entreprise pour obtenir une déclaration.

Pendant ce temps, de nombreuses autres stars et célébrités de YouTube ont partagé leur soutien à De Jager après qu’elle a révélé qu’elle était une femme transgenre dans une vidéo émotionnelle publié sur sa chaîne. Le beauté vlogger, qui compte plus de 12 millions d’abonnés, a partagé une capture d’écran du clip sur son Instagram, écrivant “Je sors”.

Ariana Grande, Gigi Hadid et Whitney Cummings ont montré leur amour pour Nikkie en partageant des emojis, tout en Amber Rose a écrit: “Tellement fier et heureux pour toi.” La star de la beauté de YouTube, Patrick Starrr, a également ajouté: “Ilysm 😭❤️👑”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Cette semaine en photos de célébrités

Backgrid

Tana Mongeau et Jake Paul repérés se tenant la main à LA