Le fonds en fiducie de North West lui coûtera 10 millions de dollars à 21 ans

Les finances des célébrités sont toujours un sujet de fascination pour de nombreuses personnes moyennes. La famille Kardashian-Jenner est parmi les plus riches d’Hollywood, il n’est donc pas surprenant que les fans soient constamment curieux de savoir combien d’argent ils dépensent et partent pour leurs enfants.

Si l’on en croit les informations, Kim Kardashian West et l’enfant aîné de Kanye West, North, pourraient ne jamais travailler un jour de sa vie. Il a été dit que le célèbre couple laisse à sa fille 10 millions de dollars à réclamer à l’âge de 21 ans. Lisez la suite pour en savoir plus sur les détails du fonds d’affectation spéciale de North.

North West grandit dans le luxe

Kim Kardashian avec sa fille, North West. | Rich Fury / Photos du forum via .

Depuis le jour de la naissance de North en 2013, il était clair qu’elle ne grandirait pas comme les autres enfants de son âge.

D’une part, la famille Kardashian-Jenner est connue pour sa richesse et son style de vie luxueux. Ils montrent souvent leur valeur nette enviable en organisant de grandes fêtes, en prenant des photos de leurs voitures chères et de leurs vêtements de marque, et en voyageant dans de nombreux endroits exotiques.

La mère de North a une valeur nette de 350 millions de dollars et est la deuxième plus riche de ses frères et sœurs. Pendant ce temps, son père vaut environ 240 millions de dollars. La famille vit dans un manoir de 20 millions de dollars à Hidden Hills, en Californie. La maison aurait un cinéma, un salon de coiffure et deux étages sur lesquels North et ses frères et sœurs pourraient jouer.

Selon Kardashian, North s’intéresse également à la mode et au maquillage. En tant que telle, elle possède une collection de sacs à main de créateurs et a été vue portant de nombreuses tenues chères. Noël dernier, Kardashian a même révélé qu’elle et son mari avaient donné à North une veste portée par Michael Jackson.

Kim et Kanye auraient mis en place un fonds fiduciaire pour leur fille

Il semble que Kardashian et West n’aient aucune attente pour que North devienne financièrement indépendante à l’âge adulte. Hollywood Life a rapporté que, lorsque North était bébé, le couple avait déjà créé un fonds en fiducie pour elle, qu’elle recevra à l’âge de 21 ans.

“Lui et Kim ont déjà mis 5 millions de dollars chacun dans un compte pour elle qu’elle peut avoir gratuitement et clairement quand elle aura 21 ans”, a déclaré une source à West. «Il veut qu’elle vive toujours la vie à laquelle elle va être habituée. C’est juste dépenser de l’argent pour elle lorsqu’elle aura 21 ans.

L’initié a partagé que West «vit comme un roi et qu’il veut la même chose pour Nori».

On ne sait pas si Kardashian et West ont créé des comptes de fonds en fiducie pour leurs autres enfants, mais s’ils l’ont fait pour North, il est probable qu’ils l’ont fait pour ses frères et sœurs également.

Les frères et sœurs Kardashian ont hérité d’une succession de 100 millions de dollars de leur père

Kardashian semble comprendre à quel point l’héritage peut être précieux car elle-même a également reçu une certaine richesse après le décès de son père d’un cancer en 2003. Robert Kardashian Sr. était un avocat connu pour avoir défendu O.J. Simpson dans les années 1990. Selon certaines informations, les frères et sœurs Kardashian se sont retrouvés avec une succession de 100 millions de dollars après la mort de leur père.

Alors que Kardashian et West acceptent de laisser leurs enfants hériter de grosses sommes d’argent, un certain nombre d’autres célébrités pensent différemment.

Par exemple, Ashton Kutcher a révélé que lui et sa femme, Mila Kunis, donneraient une grande partie de leur richesse à des organisations caritatives. De plus, des gens comme Simon Cowell, George Lucas et Sting ressentent la même chose et veulent que leurs enfants gagnent leur vie.