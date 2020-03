Le frère de Harvey Weinstein, Bob: Il appartient à l’enfer

2020-03-10 23:30:05

Le frère de Harvey Weinstein, Bob, affirme que le magnat du cinéma en disgrâce “appartient à l’enfer”.

Le producteur de 67 ans a été reconnu coupable de viol au troisième degré et d’acte sexuel criminel au premier degré lors de son procès pour agression sexuelle le mois dernier et de nouveaux courriels ont été envoyés par Bob à son frère et sœur.

Dans des courriels envoyés le 2 novembre 2017, Bob a écrit: “F ** ku Harvey Weinstein. Je prie pour qu’il y ait un vrai enfer. C’est là que tu appartiens … Je suppose qu’être toi, c’est son propre enfer si tu le ressens, mais aucune chance. OJ n’a pas tué Nicole Simpson et vous avez eu des relations sexuelles consensuelles avec toutes ces pauvres femmes victimes. (sic) ”

Bob a également qualifié Harvey de «délirant».

Dans un autre, il a ajouté: “Vous êtes délirant et surpris que les gens soient en colère contre vous. blessé, tant de femmes innocentes, votre famille, la mienne, moi, votre ancienne employée, a déshonoré le nom de Weinstein.

Pendant ce temps, l’avocat de Harvey, Arthur Aidala, avait précédemment révélé que le magnat du cinéma était “sous tension” pour “se battre pour la justice” et faire appel des condamnations.

Aidala a déclaré: “Nous l’avons laissé dans la nuit après son admission. Hier matin, toujours avec lui à l’hôpital de Bellevue, je m’attendais à le voir bouleversé. Il était incroyablement énergique. Motivé pour que son équipe juridique se batte pour la justice. Je ne l’ai pas fait me forcer sur quiconque “, a-t-il dit. Il a en fait parlé de l’avenir. La cour d’appel. Il était concentré. Il a parlé de la caution.

“La prochaine étape est un appel, qui pourrait prendre encore neuf mois à un an. Il n’a pas encore embauché une équipe d’appel. Un avocat devra également être à ses côtés pour donner de la couleur, expliquer le procès, connaître la transcription. . “

