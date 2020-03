Le frère de Jo Wood décède d’un présumé coronavirus

2020-03-24 15:30:07

Le frère de Jo Wood, Paul Karslake, est décédé des suites d’un coronavirus lundi (23.03.20) après avoir été transporté à l’hôpital avec des difficultés respiratoires dimanche (22.03.20).

L’ancien mannequin de 65 ans – qui était auparavant marié au guitariste des Rolling Stones Ronnie Wood – a rendu hommage à son frère Paul Karslake, décédé lundi matin (23.03.20) après avoir été transporté à l’hôpital avec des difficultés respiratoires dimanche (22.03). .20).

Selon The Sun Online, une source a déclaré que la famille pensait qu’il avait un coronavirus car son déclin était “incroyablement soudain” et que l’homme de 61 ans n’avait pas été malade avant sa mort.

Jo a rendu hommage à son frère sur Instagram et a publié une photo de la paire ensemble.

Elle a écrit: “C’est mon frère @Paulkarslakefa qui est décédé aujourd’hui … je l’aime tellement il me manquera tellement un drôle, talentueux, merveilleux, père, mari et frère … la vie ne sera plus la même sans lui. RIP frère. Je t’aime # frère # cœur brisé #seeyouontheotherside #alwaysinmyheart. ”

Une déclaration sur la page Instagram de Paul a confirmé qu’il était décédé, bien qu’il ait déclaré que la cause du décès de l’artiste n’était actuellement pas claire.

La déclaration, publiée hier, a déclaré: “C’est avec une profonde tristesse que nous devons annoncer le triste décès de Paul ce matin.

“Il a été transporté à l’hôpital hier à l’hôpital avec des problèmes respiratoires et nous ne connaissons pas actuellement la cause exacte de son décès.

“La famille a également demandé que vous essayiez de ne pas aller à l’atelier de Paul car il est fermé et en ce moment il est dangereux de se rassembler avec les directives pour l’auto-isolement.

“Il est cependant apprécié combien il était aimé.

“Paul était un mari fantastique, un père merveilleux, un père de famille incroyable et un excellent ami pour tous. Il est maintenant en paix.”

