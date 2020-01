Le frère de Nicki Minaj condamné à 25 ans de prison à perpétuité pour agression sexuelle sur enfant

2020-01-27 20:00:04

Le frère de Nicki Minaj a été condamné à 25 ans de prison à perpétuité pour des accusations d’agression sexuelle sur des enfants remontant à 2015.

Jelani Maraj, 40 ans, a été condamné à 25 ans de prison à perpétuité, après avoir été reconnu coupable d’agression sexuelle contre un enfant de moins de 13 ans et d’avoir mis en danger le bien-être d’un enfant.

Un tribunal de Long Island a condamné Jelani – qui est le frère aîné du tueur à gages ‘Anaconda’ – lundi (27.01.20), le juge de la Cour suprême de l’État, Robert McDonald, ayant rendu la décision finale sur sa peine de prison.

Au minimum, Jelani purgera 25 ans pour ses crimes.

La condamnation intervient deux ans après qu’il a été reconnu coupable de viol sur un enfant, à la suite de sa première arrestation dans le cadre de l’affaire, début décembre 2015.

Au cours de son procès, la défense a fait valoir que les allégations avaient été fabriquées dans le but d’extorquer 25 millions de dollars à Nicki – de son vrai nom Onika Maraj – et on pense que sa condamnation a été retardée en raison de requêtes postérieures au procès soumises par son équipe juridique.

Les procureurs ont présenté des éléments de preuve au procès montrant que Jelani avait commencé à abuser de la victime à l’âge de 11 ans et l’avait violée à plusieurs reprises entre avril et novembre 2015 pendant que sa mère travaillait.

La jeune fille – qui ne peut être nommée pour des raisons juridiques – a déclaré que Jelani l’avait appelée “sa marionnette” et avait dit qu’elle “n’avait pas son mot à dire” dans les choses qui lui étaient faites. Elle a également déclaré que si elle refusait ses avances, il l’attaquerait physiquement.

Nicki n’a jamais commenté publiquement le cas de son frère aîné.

Nicki Minaj, Jelani Maraj

