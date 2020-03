Le frère de Tyler Cameron publie une photo Instagram avec Hannah Brown

Le 14 mars, Hannah Brown s’est envolée pour la Floride pour visiter Tyler Cameron. Les deux ont passé du temps avec des amis et ont publié des vidéos TikTok sous le nom de «The Quarantine Crew». En tant que quarantaine avec des amis, le frère de Tyler Cameron, Ryan, a publié une photo Instagram avec Brown.

Tyler Cameron vient chercher Hannah Brown à l’aéroport

Plus tôt en mars, la mère de Tyler Cameron est décédée tragiquement après un anévrisme cérébral. Brown s’est envolé pour Jupiter, en Floride, pour rendre visite à Cameron après la mort de sa mère.

Les deux ont été repérés le 14 mars lorsque les fans ont vu Tyler Cameron ramasser Brown à l’aéroport international de Palm Beach. Les fans savaient que Brown volait quelque part, car plus tôt ce jour-là, Brown a publié sur son compte Instagram des histoires de manque de vol.

«J’ai raté mon avion de cinq minutes peut-être», a-t-elle déclaré dans une vidéo sur son histoire. “Alors maintenant, je suis coincé à l’aéroport pendant un petit moment.” Elle a posté une autre vidéo avec la légende: «L’aéroport est vide. Mais il y a du vin. Alors je vais bien. ” Dans une troisième vidéo, elle a montré une boîte de cookies Girl Scout avec la légende «Et les cookies @girlscouts. Je vais bien.”

Chris Harrison a déclaré que les deux ne sont probablement que des amis

Naturellement, Brown et Tyler Cameron étant repérés ensemble, des rumeurs de rencontres ont circulé. Harrison, l’hôte de The Bachelorette, a été interrogée sur Brown et Cameron qui commençaient une relation amoureuse. Il a admis qu’il ne serait pas surpris si la paire se réunissait, mais il pense que les deux ex ne sont que des amis.

“Ouais, ça ne me choquerait pas. Je pense qu’ils iraient bien ensemble “, a-t-il déclaré à Entertainment Tonight. “Mais ce ne sont probablement que des amis.”

Le meilleur ami et frère de Tyler Cameron a publié un article sur Hannah Brown

En raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), Brown et Tyler Cameron sont mis en quarantaine avec leurs amis et leur famille. Le lendemain de l’arrivée de Brown en Floride, Matt James, ami proche et colocataire de Cameron, a partagé une photo sur Instagram avec Brown.

“Lorsque vous affrontez ce tyran sur Internet”, a écrit James dans la publication Instagram.

Le groupe d’amis a commencé à s’appeler «The Quarantine Crew» et a créé un compte TikTok et Instagram pour publier du contenu. Les TikToks ont fait référence à la relation passée de Brown et Tyler Cameron dans The Bachelorette, pour le plus grand plaisir des fans.

Le frère de Tyler Cameron, Ryan Cameron, fait également partie de l’équipe, et il a récemment publié une photo avec Brown sur Instagram.

«J’ai trouvé cet étranger à Jupiter», écrit-il.

Les fans veulent que les ex se réunissent

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation sur le statut de la relation entre Brown et Tyler Cameron, il est clair que beaucoup de fans de The Bachelorette veulent que les deux se retrouvent.

“Hannah Brown et Tyler C jouent vraiment avec nos émotions comme ça”, a tweeté un fan.

“Je suis censé croire qu’Hannah Brown et Tyler C ne tombent pas amoureux à nouveau en quarantaine # TheBachelor # BachelorNation”, a tweeté un fan.

“Je n’ai téléchargé tik tok que pour regarder Hannah Brown et Tyler Cameron I SWEAR”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“Ne pas être dramatique ou quoi que ce soit, mais savoir qu’Hannah Brown et Tyler Cameron traînent pendant la quarantaine est la seule chose qui maintient ma stabilité émotionnelle”, a tweeté un fan.