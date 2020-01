Le Goop Lab avec Gwyneth Paltrow: 6 moments les plus fous – Netflix

En partie infopublicité, en partie aperçu à l’intérieur Gwyneth Paltrow’s L’empire Goop, “The Goop Lab” a été déposé vendredi Netflix. Les six épisodes tournent autour de l’actrice, de ses employés et des produits et pratiques parfois absolument fous qu’ils promeuvent sur le site Web de Paltrow sur le mode de vie.

Alors que Paltrow elle-même apparaît dans chaque épisode, elle ne joue que rarement le cobaye, laissant certaines des aventures les plus extrêmes à son personnel prétendument disposé. Au cours de ses entretiens, cependant, Paltrow fait souvent écho à des anecdotes personnelles sur le fait de grandir puis de vieillir à Hollywood, d’élever ses enfants et d’expérimenter la drogue.

Voici les moments les plus révélateurs de la série.

Utilisation de MDMA

Le premier épisode était sur les psychédéliques et comment ils peuvent être utilisés pour la guérison. Une poignée d’employés de Paltrow – y compris son assistant, Kevin – se sont portés volontaires pour aller en Jamaïque pour faire des champignons et les faire filmer pour la série.

Bien que Gwyneth n’ait jamais fait de champignon elle-même, elle s’est ouverte à essayer la MDMA, autrement connue sous le nom d’Ecstasy ou Molly. “Je l’ai essayé une fois au Mexique. Je n’ai jamais pensé à la MDMA comme psychédélique et quand je l’ai prise, je n’ai pas halluciné, ce n’était pas une rave”, a-t-elle expliqué. “C’était en fait très, très émouvant et j’étais avec mon petit-ami d’alors, qui est maintenant mon mari, et c’est une personne très empathique, très profondément sage et il a pu m’aider à traverser ça.”

Bien qu’il ait été rempli de larmes et de sanglots, le voyage aux champignons a semblé être une expérience positive pour les employés qui ont participé – car ils ont dit qu’ils ont ressenti une “libération physique” de certains des traumatismes auxquels ils se sont accrochés.

Se sentir cool

Le «Hollandais fou» auto-décrit Wim Hof ​​est apparu dans le deuxième épisode, où il a présenté l’équipage de Goop à son esprit sur l’exposition au froid de la matière et les techniques de respiration. Ses employés ont été envoyés au lac Tahoe, où ils ont fait du yoga dans la neige avant un plongeon polaire.

Paltrow était familier avec l’exposition au froid, disant que son fils Moses était un fan. “Mon fils peut s’asseoir dans l’un de vos bains de glace pendant 2 minutes”, a-t-elle expliqué à Hof. “Il a commencé quand il avait 11 ans. Maintenant, il a 13 ans et il le fait beaucoup.”

Un de ses employés a qualifié le plongeon polaire de “la chose la plus folle qu’on m’ait demandé de faire pour Goop”, tandis qu’un autre l’a qualifiée de “moment oh f – k” qui ressemblait à “un point de changement” dans sa vie. Après avoir appris à respirer lors d’une crise de panique, l’employée a dit qu’elle n’en avait plus eu depuis et qu’elle avait même cessé de prendre ses médicaments.

Bien que Paltrow n’ait pas fait le plongeon, elle a essayé sa technique de respiration pour voir s’il y avait une différence entre le nombre de pompes qu’elle pouvait faire. Notant qu’elle était sur un jeûne et pouvait “à peine marcher du point A au point B”, elle a quand même facilement réussi 20 sans incident. Après la respiration, elle retira 30. “Je me sens bien … Je pensais que j’allais m’évanouir, puis ça s’est passé, vous êtes juste concentré sur la respiration et ne vous évanouissez pas.”

Vivre le plaisir

L’épisode 3 portait sur ce que Paltrow appelait “notre sujet préféré, les vagins!” Considérant que Goop est devenu viral pour recommander la vapeur vaginale et l’œuf de jade infâme, bien sûr, ils consacreraient un épisode à l’anatomie féminine.

L’invitée était Betty Dodson, une éducatrice sexuelle qui anime des ateliers nus pour aider les femmes à se sentir sensuelles, à surmonter la honte corporelle et à apprendre à éprouver vraiment du plaisir. L’épisode n’a pas hésité à mettre en valeur la forme féminine nue avec des gros plans pour normaliser vraiment la vulve.

Paltrow pensait que c’était important, élevant encore une fois son fils en faisant référence à son accès à la pornographie et à la “manière inauthentique” dont les femmes sont dépeintes “. Elle a également parlé d’apprendre à accepter qu’elle méritait du plaisir et que ce n’était pas seulement quelque chose que les hommes pouvaient retirer du sexe.

“L’idée que les femmes méritent intrinsèquement le plaisir, j’ai l’impression d’avoir à peine 46 ans que je commence à tricoter ça ensemble”, a-t-elle déclaré. “Je pense que j’ai été très élevé à une époque où il s’agissait surtout du gars et d’essayer de bien paraître pour lui et d’être la fille cool.”

On lui a également demandé si elle-même était considérée comme un “sex-symbol” lorsqu’elle abordait des sujets compliqués à Hollywood. “Je pense que je l’ai exclu parce que c’est une fiction, tout est une projection, ça n’a vraiment rien à voir avec moi ou la qualité de qui je suis, les bonnes choses à mon sujet ou les mauvaises choses à mon sujet ou ma propre sexualité, c’est tout une projection “, at-elle expliqué. “Je me sens presque très dissocié d’avoir ce genre de pression. Peut-être que quand j’étais plus jeune, je l’ai probablement fait.”

L’épisode s’est terminé avec le PDG de la fondation Betty ayant un orgasme devant la caméra.

Vieillir à Hollywood

Paltrow a été la plus impliquée dans le quatrième épisode de l’émission, qui portait sur les différents traitements que les femmes peuvent faire pour ralentir les signes du vieillissement et sur la façon dont l’alimentation peut abaisser son «âge biologique».

“Chaque fois que quelqu’un me demande quel âge j’ai, je ne pense jamais que la réponse contiendra un 4. Dans mon esprit, j’avais 28 ans depuis très longtemps”, a déclaré Paltrow lorsqu’on lui a demandé de vieillir. “Les années 30 sont bonnes, les années 40 sont bien meilleures. Cette idée que vous abandonnez d’être identifiée comme une femme en âge de procréer. Nous vivons dans une culture où c’est une composante si critique. Quelque chose se produit lorsque vous atteignez 40 ans, vous ne donnez pas un f – k. Pour moi, c’était incroyablement libérateur. ”

Paltrow était plus jeune biologiquement que chronologiquement, atteignant 44,2 ans par rapport à son âge réel de 46 ans. Soulignant qu’elle n’avait “jamais été végétalienne” de sa vie, elle a ensuite été soumise à un régime d’imitation rapide de 5 jours pour voir si cela abaisserait son âge biologique. “Vous m’avez mis à l’épreuve comme la merde la plus folle”, a-t-elle dit à propos de son régime alimentaire … après que ses employés aient littéralement fait des champignons dans le premier épisode.

Le mari de Gwyneth, Brad Falchuk, est apparu dans cet épisode comme sa pom-pom girl quand elle a commencé à se sentir “étrangement faible” à cause de son nettoyage. “Je me sens plutôt bien, mis à part le fait que je me sens mal”, a-t-elle déclaré, avant de se sentir “mourante” le jour 5. En fin de compte, le jeûne a encore abaissé son âge biologique, la portant à 42,5.

Elle s’est également procuré un soin du visage de vampire dans l’épisode, où le plasma du sang est aiguilleté sur leur visage. “J’aime que ce soit mon propre matériel”, a expliqué Paltrow. “Les gens leur tirent beaucoup de merde bizarre dans le visage. Je pense que nous avons vu la surutilisation de ce genre de choses, parfois vous pouvez regarder quelqu’un et vous ne pouvez pas dire s’il a 25 ou 55 ans. Les gens veulent un moyen plus naturel. “

Traumatisme pour césarienne

Le cinquième épisode a accueilli à la fois le chiropraticien / guérisseur énergétique John Amaral et l’ancienne danseuse “Dancing with the Stars” Julianne Hough – qui ne jure que par ses traitements -.

Paltrow a eu une séance individuelle avec le Dr Amaral et a expliqué pourquoi elle était intéressée par l’idée de guérir son énergie. “J’ai eu une césarienne d’urgence avec ma fille après avoir été en travail pendant 3 jours, ce n’est pas une bonne histoire, mais la cicatrice césarienne est vraiment encore – elle est plus douloureuse émotionnellement pour moi, elle ne ressemble pas à une douleur physique – mais Je le ressens comme cette blessure. “

“Lorsque nos corps sont coupés, nous ne pensons pas aux plans énergétiques que nous rompons”, a-t-elle ajouté. “Il est plus difficile de guérir sur le plan énergétique … ces interventions sont restées avec moi et ont besoin de soins.”

Le problème avec les voyants

Le dernier épisode de la saison a vu Paltrow et ses collaborateurs interagir avec le médium psychique Laura Lynne Jackson. Puisqu’elle a presque toujours été sous les yeux du public, Gwyneth a déclaré qu’elle était sceptique quant aux lectures dans le passé.

“J’ai eu une expérience avec un médium avant et il n’avait pas résonné, je pense que je suis sceptique”, at-elle expliqué. “Je suis comme si Google était capable. [Being famous] complique vraiment, car vous pouvez tout savoir sur moi. Mais quand je me suis assis avec Laura, elle disait des choses qui n’étaient pas compatibles avec Google. Elle savait quelque chose que mon mari ne savait même pas, je me suis dit: “Wow, c’est réel.”

Elle a également dit qu’elle avait parfois peur de sa propre “intuition”. “Quand j’ai eu des enfants, j’étais beaucoup plus à l’aise avec ça et puis ma psychose maternelle se sent parfois comme une prémonition et c’est tellement terrifiant pour moi”, a-t-elle déclaré. “Je me dis, ‘Oh mon dieu, c’est une prémonition que quelque chose va arriver.'”

Dans l’un des moments les plus fous de la série, les téléspectateurs ont regardé l’un des employés de Paltrow obtenir une lecture de Jackson – mais littéralement tout ce que le média a dit était incorrect. Les caméras se sont ensuite tournées vers l’un des producteurs de la série, qui était en larmes, car Jackson avait en fait récupéré son énergie et réalisé qu’un message venait de son propre grand-père qui venait de mourir.

Paltrow a mis fin à l’épisode en demandant “Qui va devenir président en 2020?” Jackson, malheureusement, n’a pas répondu.

“The Goop Lab” est maintenant en streaming sur Netflix.