Le «Goop Lab» de Gwyneth Paltrow critiqué par le meilleur leader médical du Royaume-Uni

Gwyneth Paltrow’s “Le Goop Lab“a fait son Netflix début plus tôt ce mois-ci, et il a déjà ses détracteurs.

Jeudi, alors qu’il prononçait un discours au Sheldonian Theatre d’Oxford, au Royaume-Uni, le directeur général du National Health Service, Simon Steven, a critiqué les “produits de bien-être douteux et les procédures douteuses” présentés dans le programme, qui présente l’actrice explorant des alternatives pour un mode de vie sain.

“Sa marque colporte un répulsif psychique contre les vampires, dit que la crème solaire chimique est une mauvaise idée, et favorise l’irrigation du côlon et les machines à laver le café DIY, malgré qu’elles comportent des risques considérables pour la santé”, at-il déclaré.

La marque Goop a soulevé des sourcils dans le passé avec ses articles et traitements inhabituels – souvent à un prix exorbitant – que Steven a souligné.

“Frais de controverses sur les œufs de jade et les bougies au parfum inhabituel, Goop vient de faire son apparition avec une nouvelle série télévisée, dans laquelle Gwyneth Paltrow et son équipe testent des soins du visage de vampires et soutiennent un” bodyworker “qui prétend guérir à la fois les traumatismes psychologiques aigus et les effets secondaires en déplaçant simplement ses mains à deux pouces au-dessus du corps d’un client “, a-t-il déclaré.

Steven a noté ses inquiétudes quant à la propagation plus rapide des “mythes et de la désinformation” avec Internet, qui est un terreau fertile pour les “fausses nouvelles”.

“Le souci naturel des gens pour leur santé, et en particulier celle de leurs proches, rend ce terrain particulièrement fertile pour les charlatans, les charlatans et les manivelles”, a-t-il expliqué.

Dans une déclaration envoyée à L’indépendant, la société a déclaré qu’elle “prend très au sérieux l’efficacité et les allégations relatives aux produits”.

“Nous sommes transparents lorsque nous couvrons des sujets émergents qui peuvent ne pas être soutenus par la science ou qui peuvent en être aux premiers stades de l’examen”, indique le communiqué.

L’entreprise de Paltrow – évaluée à environ 250 millions de dollars – a déclaré qu’elle appréciait les recherches du NHS, mais a repoussé les critiques de Steven à propos de la crème solaire qu’ils promeuvent.

“Nous applaudissons le travail important que fait le NHS et nous nous inspirons souvent de la norme britannique. Par exemple, dans le cas des écrans solaires chimiques que le NHS a cités dans son discours, les États-Unis n’interdisent que 11 ingrédients de soins personnels tandis que plus de 1 000 sont interdits. au Royaume-Uni. C’est pour cette raison que nous recommandons des écrans solaires non toxiques. “

En 2018, Goop a accepté de payer un règlement de 145 000 $ “après avoir fait des allégations non scientifiques sur les avantages pour la santé des ovules vaginaux”, selon le point de vente.

Pendant ce temps, le programme Netflix a pris des précautions pour éviter davantage de litiges.

Chaque épisode s’ouvre sur une carte d’avis médical indiquant: “La série est conçue pour divertir et informer – et non pour fournir des conseils médicaux. Vous devriez toujours consulter votre médecin en matière de santé personnelle et avant de commencer le traitement.”

