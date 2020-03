Le grand-père de Jazz et les fans de Brother Shock avec des performances de drag

Jazz Jennings a toujours tendu la main à d’autres enfants, adolescents et jeunes adultes trans pour les soutenir dans leurs transitions. En ce qui concerne sa meilleure amie Noelle, la star de I Am Jazz de TLC a mis tout en œuvre pour l’aider à financer sa chirurgie de confirmation de genre.

L’activiste de 19 ans a prévu une collecte de fonds pour un spectacle de dragsters au club de dragsters du sud de la Floride, Lips, pour aider Noelle à collecter 25 000 $ pour sa chirurgie du bas et les frais connexes. Et dans l’épisode I Am Jazz du 3 mars, “Dragilicious”, même le frère aîné de Jazz, Sander Jennings, et son grand-père, Jack, se sont joints à eux-mêmes pour des performances de drag à couper le souffle.

Jazz et Sander Jennings | Tommaso Boddi / . pour NYLON

La grand-mère et la maman de Jazz étaient surprises que Jack ait accepté de se produire

Lorsque la maman de Jazz, Jeanette Jennings, a rendu visite aux grands-parents de Jazz, Jack et Jacky, avec des robes et des talons à la main, elle a révélé qu’elle n’aurait jamais imaginé que son père s’habillerait en traînée. «Je pense que le fait d’avoir une petite-fille transgenre a changé mon père», a-t-elle déclaré.

Mais Jack a dit qu’il se sentait un peu intrigué par cette perspective. “Laissez-moi vous dire, nous avons tous un peu le sexe opposé en nous”, a déclaré la star de I Am Jazz à sa femme et à sa fille. “Je suis ravi de voir ce qui sortira.”

Alors que Jack essayait une robe de soirée et tentait de se pavaner avec ses nouveaux talons hauts, la grand-mère de Jazz, Jacky, a déclaré qu’elle ne pouvait pas être plus fière de son mari pour être intervenu et participer à la collecte de fonds pour une bonne cause. “Je suis ravie que Jack se soit donné corps et âme au spectacle de dragsters pour une merveilleuse cause”, a-t-elle déclaré.

“Peut-être que j’aime être un exhibitionniste, je ne sais pas”, a avoué Jack.

“Mais je suis impatient de collecter des fonds pour Noelle. Elle mérite tout

elle peut venir avec nous. Elle a été très favorable à Jazz. “

Pendant ce temps, Jeanette a été surprise de voir à quel point son père était bien

prenant à sa nouvelle tenue. “Il est complètement choquant de voir à quel point mon père a l’air bien

talons », a-t-elle déclaré aux producteurs de TLC. “Ses jambes sont plus belles que les miennes!”

Pourtant, Jack avait un petit dysfonctionnement dans la garde-robe. (Hé, c’était sa première fois dans une robe!) “Papa, tu dois rentrer”, s’exclama Jeanette alors qu’elle et Jacky se mettaient à rire. “Effrayé à vie!”

Jack a séduit le public avec sa performance sans retenue

Lors de la collecte de fonds, la performance de Jack n’a pas déçu. L’hôte de l’événement, la drag queen Nicole Halliwell, a présenté Jack et Jacky comme “Jackie O’s Ghost et Dr. Jack B. Nimble”. Le grand-père de Jazz se pavanait sur la scène avec de longues nattes grises et une robe rouge étincelante à une explosion d’acclamations.

“Je pensais que Sander allait me laisser tomber la mâchoire”, a déclaré le frère de Jazz, Griffen Jennings. «Mais grand-père? Il a laissé tomber ma mâchoire. ” “Il ressemble à une Raggedy Ann mature”, a plaisanté le père de Jazz, Greg Jennings.

Griffen ne pouvait pas en avoir assez de l’agréable foule de Jack

performance et l’admirait pour sa volonté de sortir de sa zone de confort. “JE

ne peut pas dire que grand-père est la plus jolie drag queen, je ne lui donnerai pas ça ”

admis. “Mais il est définitivement le meilleur sport de nous tous.”

Quant à la femme de Jack, elle a également été impressionnée par la

courage. “Le drag show est l’un des moments forts de notre être ensemble pour

longtemps », a-t-elle déclaré aux producteurs d’I Am Jazz. «Comment pourrait-il ne pas être un grand moment

quand on voit la foule réagir à vous et vous encourager et mettre du dollar

facture votre quoi? ” Jack a accepté.

Jazz était également reconnaissante du soutien et de la participation de ses grands-parents. “Ce sont les vraies stars de la nuit”, a jailli la star de I Am Jazz.

La performance de Sander était également un plaisir pour la foule

Le frère de Jazz, Sander, a également pris la scène, comme son alter ego Sandra Bollocks, en plein glamour et une robe de soirée étincelante. La star de I Am Jazz a adopté une voix de diva pour annoncer avant sa danse: “Je voudrais dédier la performance à l’homme que j’étais et à la reine que je suis devenue.”

Alors que Sander sautait, roulait et faisait des sauts périlleux partout dans le

scène, Greg a déclaré aux producteurs de TLC que son fils était un artiste dans l’âme. “Sander est

un tel jambon », a-t-il dit. “Il ne fait que vivre, jouant avec la foule.”

Même Halliwell, l’hôte et une drag queen chevronnée elle-même,

a été impressionné. “C’était une drag queen très masculine”, a admis Halliwell, “mais dans l’ensemble

Je lui donne un grand coup de pouce et des félicitations majeures, même s’il marchait comme un

cerf nouveau-né. ”