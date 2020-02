Le guitariste Jimmy Page Said a apporté l’ultime «attitude» à son jeu

La première fois que vous entendez la guitare sur un disque de Led Zeppelin, vous voudrez probablement en entendre plus. C’était vrai lorsque les fans ont entendu «Good Times Bad Times», le premier single du groupe (et le premier morceau de son premier album de 1969). Et cela reste vrai pour tout morceau qui vous présente le groupe.

Jimmy Page, qui a commencé à jouer de la guitare de session sur des disques britanniques à succès, avait passé sa vie à ce point à s’assurer que son son frapperait les auditeurs comme il le faisait. Entendant ses guitaristes préférés sur les premiers disques de rock, Page savait qu’il fallait plus que de la technique.

Pour lui, il a fallu une certaine attitude, ce qu’il a appelé «le fanfaron de la guitare». Dans le documentaire It Might Get Loud (2008), Page a révélé la première fois qu’il avait entendu ce fanfaron enregistré. Et il savait qu’il voulait créer quelque chose comme ça.

Page a déclaré que le «Rumble» de Link Wray l’avait époustouflé à l’adolescence

Dans une scène tournée dans la maison de Page, les cinéastes It Might Get Loud montrent que Page a mis un disque de 7 pouces sur sa platine avant de laisser tomber l’aiguille. Lorsque les sons entrent en jeu, vous vous rendez compte de son «Rumble», l’épopée de 1958 instrumentale de Link Wray & His Ray Men.

Ray, un guitariste né en Caroline du Nord d’origine Shawnee, a fait quelque chose de sensation quand il a sorti “Rumble”. Page explique pourquoi. “J’ai écouté n’importe quoi avec une guitare dessus quand j’étais enfant”, a-t-il déclaré à Jack White et The Edge dans le film. “Toutes ces différentes approches, les échos …”

“Mais la première fois que j’ai entendu” The Rumble “, c’était comme … c’est quelque chose qui avait une attitude tellement profonde.” Dans une interview à Rolling Stone de 2015, Page a repris ce même fil. Décrivant le fanfaron qu’il visait sur les enregistrements Zeppelin, Page a cité Wray.

“C’est le genre de chose qui est si évident lorsque vous entendez‘ Rumble ’de Link Wray”, at-il déclaré. “C’est juste une attitude totale, n’est-ce pas?” Nous ne pouvons pas penser à des musiciens qui seraient en désaccord avec Page. La plupart de ses contemporains ressentaient la même chose.

Pete Townshend et Iggy Pop ont partagé l’avis de Page sur Wray

Lorsque Wray est décédé à 76 ans en 2005, vous avez entendu le nombre de personnalités du rock ressentir à son sujet. Le Who’s Pete Townshend était certainement d’accord avec Page. «S’il n’y avait pas eu Link Wray et« Rumble », je n’aurais jamais acheté de guitare», a déclaré Townshend.

En 2013, Iggy Pop a expliqué à Stephen Colbert ce que Wray avait signifié pour lui en tant que jeune homme. «Il y avait un gars du nom de Link Wray et j’ai entendu cette musique dans le syndicat étudiant d’une université. Cela s’appelait «Rumble» et ça sonnait mal », a déclaré Pop. «J’ai quitté l’école avec émotion au moment où je l’ai entendu.»

Entre Pop, Townshend et Page, c’est beaucoup d’attitude rebelle que vous pouvez retracer jusqu’à Wray et «Rumble», une chanson qui a en fait été interdite parce que les censeurs pensaient qu’elle pouvait inciter à la violence. (Dans le cas de Pop, cela a définitivement inspiré l’absentéisme scolaire.)

En 2019, Wray et «Rumble» ont obtenu un peu plus de reconnaissance – cette fois de la part de l’établissement – lorsque la chanson est entrée au Grammy Hall of Fame. Bien que Wray reste exclu du Temple de la renommée du Rock’n Roll, sa réputation auprès des musiciens est sûre.

