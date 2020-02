Le juge du “ chanteur masqué ” a déclaré que c’était la révélation la plus choquante de tous les temps

Contrairement à la plupart des autres émissions de téléréalité, l’une des principales forces motrices derrière The Mask Singer est son sens du mystère. Les concurrents portent des costumes flamboyants et les juges et les fans sont laissés pour essayer de comprendre qui est derrière chaque masque. Le spectacle a eu son lot de surprises. Récemment, un juge a révélé quel démasquage l’avait le plus touché.

Le Robot joue sur «The Masked Singer»

L’un des concurrents de The Masked Singer était simplement connu sous le nom de Robot. Sa tenue était caricaturale, rappelant quelque chose que vous verriez dans un vieux film de science-fiction ringard. Il a chanté une interprétation animée du tube de Lenny Kravitz «Are You Gonna Go My Way» alors que des danseurs habillés comme Doc Brown de Back to the Future se produisaient avec lui. De nombreux fans ont trouvé sa performance électrique.

Le Chicago Tribune rapporte que le robot avait beaucoup à dire sur le spectacle. «Qu’est-ce qui fait le parfait chanteur masqué? Une part de créativité et une part d’entraînement. Je m’identifie à Robot parce que j’ai toujours ressenti le besoin de mettre une coque extérieure résistante. Je pense que cela me fait croire que je suis inhumain, et cela a freiné mon potentiel. “

Il a ajouté: «J’ai eu ma juste part de renommée dans certains cercles. Mais je suis ici pour faire pencher la balance et montrer que je peux être en rapport avec tout le monde. J’ai vraiment du cœur et de l’amour à donner. »

Le robot chante «Tu vas suivre mon chemin»

Les juges sont stupéfaits par le Robot

En fin de compte, le Robot s’est révélé être l’un des rappeurs les plus célèbres de tous les temps: Lil Wayne. Bien qu’il soit devenu célèbre pour le rap, il a également montré ses morceaux vocaux sur des morceaux comme “How to Love”. La voix de Wayne a brillé à nouveau avec cette performance

Les juges du spectacle ont été stupéfaits d’apprendre qui était derrière le masque. Ken Jeong a déclaré: «C’est la meilleure révélation de tous les temps» – des éloges étant donné le calibre de l’émission. Jamie Foxx a également été surpris. “Nous n’avions aucune idée … j’ai nommé un gars blanc!”

Robin Thicke a accepté. «C’est le plus choqué que j’aie jamais vu dans cette émission.» Étant donné la différence de style vocal de Wayne, il est étonnant qu’il ait pu tromper Jeong, Foxx et Thicke. Le spectacle a été créé précisément pour des moments comme celui-ci.

Pourquoi Lil Wayne s’est-elle produite dans la série?

Lil Wayne en spectacle lors de Lil Weezyana 2019 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane | Erika Goldring / .

On a demandé à Wayne pourquoi il avait choisi de mettre un costume de robot pour le spectacle. Il a répondu: «Pour les enfants, mec, mes enfants. Mes enfants regardent le spectacle avec moi et je sais qu’ils aimeront le costume de robot. “

Grâce à ses chansons, Wayne a la réputation d’être vantard. Il a été à la hauteur lors de son apparition dans The Masked Singer. Rolling Stone rapporte que quelqu’un dans le spectacle a mentionné que Wayne est l’un des musiciens les plus vendus de tous les temps. Il a rappelé à la foule qu’il avait vendu plus de disques qu’Elvis Presley.

Rolling Stone rapporte également que l’apparition de Wayne arrive à point nommé. Wayne s’est produit sur The Masked Singer quelques jours après avoir sorti son treizième album studio, Funeral. Sa performance était à la fois une excellente télévision et un excellent marketing. J’espère que Wayne a attiré de nouveaux fans en faisant quelque chose qui sort de sa timonerie.

