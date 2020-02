Le juge Harvey Weinstein rappelle au jury de se concentrer sur les «accusations dont ils sont saisis»

2020-02-18 23:30:05

Le juge dans l’affaire d’agression sexuelle de Harvey Weinstein a rappelé au jury de “ne considérer que les accusations portées devant [them]”.

Weinstein attend actuellement un verdict du jury dans son procès pour agression sexuelle à Manhattan – dans lequel il est jugé pour cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle, dont deux chefs d’agression sexuelle prédatrice, deux chefs de viol et un chef d’acte sexuel criminel – et Mardi (18.02.20), le juge de l’affaire a envoyé un avertissement au jury pour qu’il reste concentré sur les charges de l’affaire.

Le jury a commencé ses délibérations mardi et 45 minutes seulement après leur séquestration, il a envoyé une note au juge de la Cour suprême de Manhattan, James Burke, demandant pourquoi l’un des témoins, Annabella Sciorra, ne faisait que partie d’une “agression sexuelle prédatrice”. accusation, ou modèle d’attaque, et non une victime présumée autonome.

Sciorra a accusé Weinstein, 67 ans, de l’avoir violée dans les années 1990, mais il n’est pas inculpé de viol dans son cas, car le délai de prescription avait déjà adopté le crime présumé.

Le juge Burke a déclaré au jury: “Vous ne devez considérer que les charges qui vous sont soumises.”

Le juge a également fourni au jury les définitions juridiques de certains éléments des accusations portées contre le producteur, notamment «contrainte forcée» et «consentement».

Bien que Weinstein ne soit pas accusé de viol dans le cas des allégations de Sciorra, il est jugé pour les allégations de Miriam ‘Mimi’ Haleyi et Jessica Mann.

Haleyi prétend avoir été agressée sexuellement en 2006 et Mann a accusé Weinstein de l’avoir violée en 2013.

Pendant ce temps, peu de temps avant la mise sous séquestre du jury, le juge Burke a placé un bâillon sur l’équipe de défense de Weinstein, après que son avocate principale Donna Rotunno a écrit un article d’opinion – intitulé “ Les jurés dans mon client, l’affaire de Harvey Weinstein doit regarder au-delà des gros titres ” – implorant le jury d’acquitter son client, qui a été publié dans le magazine Newsweek au cours du week-end.

Il a déclaré à la défense: “Équipe de la défense, il vous est ordonné de ne pas communiquer avec la presse jusqu’à ce qu’il y ait un verdict [case]et je vous mets en garde contre les tentacules de votre mastodonte des relations publiques. ”

Burke a été alerté de la pièce suite aux plaintes du procureur adjoint Joan Illuzzi-Orbon – qui dirige le dossier de l’accusation – qui a critiqué la lettre d’opinion comme “inappropriée” et a demandé que Weinstein soit “réprimandé” à titre de punition.

Elle a déclaré: “Dans l’article d’opinion, elle parle en fait directement au jury. C’est un comportement complètement inapproprié à 100%. Cela frise la falsification d’un jury … c’était en violation directe de vos ordres directs.

“Si tel est le comportement autorisé à persister dans ce palais de justice, Juge, alors nous sommes tous perdus. Juge, il n’y a aucun moyen que Mlle Rotunno ait fait cela sans la sollicitation et l’encouragement et la connaissance et la permission de cet accusé. à la falsification du jury. “

