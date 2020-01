Le juge Tamra ne suit plus les membres du casting du RHOC, Andy Cohen après avoir quitté

Tamra Judge a fait une purge des médias sociaux après avoir annoncé qu’elle partait “Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange” après 12 ans, et cela peut révéler le sort d’un confrère de longue date Shannon Beador.

Un rapide scan de sa page Instagram montre que Tamra a rapidement donné le coup d’envoi non seulement aux nouveaux arrivants Braunwyn Windham-Burke et Gina Kirschenheiter, mais aussi Emily Simpson, Kelly Dodd et même son amie de longue date Shannon. C’est un balayage net de l’ensemble de la distribution restante de “RHOC”, ce qui semble indiquer que Shannon reste fidèle à la série.

Tamra suit toujours Vicki Gunvalson, qui était la “Housewife” OG dans toutes les franchises et a annoncé son propre départ de la série de longue date un jour avant celle de Tamra.

Vicki a commenté le post de Tamra, en écrivant: “Nous avons partagé tant de bons et de moins bons moments ensemble et ça a été la course de nos vies. Thelma et Louise …. maintenant où voulez-vous aller?!”

En fin de compte, Shannon n’avait également que des mots gentils pour son copain – malgré le non-suivi (ou peut-être avant) – répondant également au message de Tamra, par Hollywood Life. Elle a écrit: “Tu seras toujours ma chevauchée ou tu mourras, âme sœur et amie pour la vie. Je t’aime!”

Aussi à l’écart et non suivis par Tamra sont Andy Cohen et même la page officielle du réseau, qui pourrait alimenter les spéculations selon lesquelles Tamra (et Vicki) savaient déjà qu’elles n’allaient pas se voir proposer de contrats au cours de la prochaine saison.

D’autres rapports indiquent que Tamra – qui était la “femme au foyer” à plein temps la plus ancienne avant de démissionner – s’est vu proposer le même déclassement en “ami” dont Vicki était très ouvertement en colère à la réunion après qu’elle ait été rétrogradée pour la saison dernière. De toute évidence, Tamra n’était pas prête à démissionner comme ça.

Si Shannon reste avec le spectacle, elle deviendrait le membre vétéran de la distribution, bien que cela pourrait en quelque sorte changer de Meghan King Edmonds ou Alexis Bellino devaient revenir à plein temps. Les deux femmes ont figuré en tant qu’invitées dans cette dernière saison, toutes deux ont profité de plusieurs saisons sur la série, et toutes deux ont connu des hauts et des bas dans leur vie ces dernières années.

Dans le cas de Meghan, c’est le moins que l’on puisse dire, comme elle et son mari séparé Jim Edmonds font plus de gros titres ces jours-ci pour supposé prétendus triplettes et affaires qu’ils ne le faisaient même quand ils étaient dans la série, et nous savons combien Andy Cohen aime le désordre.

Pendant ce temps, Alexis et son ex-mari (à partir de 2018) Jim luttent actuellement contre une dette fiscale importante, tandis que Jim semble faire face à une bataille judiciaire à venir avec Shannon Beador pour les honoraires d’avocat impayés, par Yahoo! C’est une autre connexion désordonnée à la franchise, si Andy et Bravo choisissent de suivre cette voie.

Ou peut-être que ce sera plus un rafraîchissement total de la franchise, car les fans de la dernière saison semblaient certainement embrasser Braunwyn, avec beaucoup de partisans avec elle pour des conflits avec Vicki. En fait, pendant une grande partie de la saison, il semblait que c’était le trio de Vicki, Tamra et Shannon contre le reste du casting le plus frais.

C’est peut-être un indice des changements à venir, mais seuls Bravo et Andy en sont sûrs!

