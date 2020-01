Le juge Tamra quitte, Vicki Gunvalson et Shannon Beador réagissent aux nouvelles

Tamra Judge a annoncé qu’elle quittait The Real Housewives of Orange County après 12 ans. La nouvelle de son départ a eu lieu un jour après que Vicki Gunvalson a également confirmé qu’elle quittait la franchise. Leurs déclarations ont suscité des réactions mitigées de la part des fans, les «tres amigas» étant officiellement divisés. Comme la révélation a été rendue publique, les collègues Housewives n’ont pas tardé à répondre sur les réseaux sociaux.

Shannon Beador, Vicki Gunvalson et Tamra Judge | Banque de photos Astrid Stawiarz / Bravo / NBCU via .

«Ça a été une période folle de 12 ans, mais il est temps pour moi de passer à autre chose», a écrit le juge sur Instagram. «Je suis triste de partir, mais je suis très excité par mon avenir. Je vous aime les gars.”

Gunvalson était l’une des nombreuses célébrités qui ont répondu au poste pour partager ses sentiments.

“Nous avons partagé tant de bons et de moins bons moments ensemble et cela a été la course de nos vies”, a répondu Gunvalson. “Thelma et Louise … maintenant où voulez-vous aller.”

Beador, qui à ce jour n’a pas révélé si elle déménageait après la saison 14 de RHOC a également ajouté un message à Judge.

«Tu seras toujours ma chevauchée ou tu mourras, âme sœur et amie pour la vie. Je t’aime », a écrit Beador.

Tamra Judge s’est éloignée de ‘RHOC’

Le juge a quitté RHOC après 12 ans sur la série Bravo reality. Avant la saison 15, on lui a offert un rôle d’ami tout comme Gunvalson la saison dernière. En fin de compte, l’ancienne femme au foyer ne pensait pas que cela valait la peine de continuer la série si ce n’était pas à temps plein.

“Ce fut une course folle, et après toutes ces années, j’ai hâte de vivre loin des caméras”, a déclaré le juge à People lors d’une interview. “On m’a offert une chance de revenir à l’émission dans un rôle limité, mais je préférerais m’en aller selon mes propres conditions.”

La publication ajoute également qu’une source proche de la production a proposé à Judge de revenir pour trois épisodes, ce qu’elle a finalement refusé. Ils voulaient donner un coup de pouce au gourou du fitness et conclure son histoire sur le spectacle, mais ce n’était pas quelque chose que le juge voulait faire.

«Je tiens à remercier tous les fans qui m’ont offert leur soutien au fil des ans. Cela signifie beaucoup », a-t-elle ajouté.

Vicki Gunvalson a également quitté ‘RHOC’

La nouvelle du départ de Judge est survenue un jour après que Gunvalson a également annoncé qu’elle quittait définitivement la franchise.

“Je serai toujours l’OG du CO, mais il est temps de dire au revoir aux Real Housewives of Orange County”, a écrit Gunvalson sur Instagram. “Ce fut une course incroyable depuis 14 ans et je veux [to] merci à vous tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir «coqueluche» avec moi en cours de route. »

Gunvalson avait été rétrogradé pour la saison 14 de la série et a récemment déclaré qu’elle ne reviendrait pas si on ne lui offrait pas un rôle à temps plein.

«Je travaille sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants», a-t-elle poursuivi. «Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur Whoop it up avec Vicki. J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais. »

La saison 15 de The Real Housewives of Orange County devrait être diffusée sur Bravo cet été.