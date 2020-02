Le juge Tamra révèle que Bravo n’a pas aimé les «Tres Amigas»

Tamra Judge n’apparaîtra plus sur The Real Housewives of Orange County l’année prochaine. La maven du fitness s’est éloignée de la réalité de Bravo avant la saison 15 après qu’on ne lui ait proposé d’apparaître que dans trois épisodes. Judge avait été avec le spectacle pendant 12 ans et révèle maintenant des friandises dans les coulisses. Lors d’une récente interview, la star a déclaré que le réseau câblé n’aimait pas le concept «Tres Amigas».

Tamra Judge | Banque de photos Tommy Garcia / Bravo / NBCU via .

Les «Tres Amigas» ont été composés par le juge, Shannon Beador et Vicki Gunvalson. C’est Beador qui a trouvé le nom et a créé un clic dans le casting, ce qui est la principale raison pour laquelle Bravo ne l’aimait pas.

“[Beador] aime vraiment ces choses et ces noms d’habillage, mais ça n’a jamais été comme un gang », a déclaré le juge sur Jeff Lewis Live. «Ce n’était pas un gang de vieilles femmes où vous n’êtes pas autorisé à entrer. J’ai juste l’impression que nous avons tous les trois la plus longue durée de la série. Nous avons un bon lien. “

L’hôte de SiriusXM, qui est proche de Beador, a déclaré qu’il n’aimait pas le concept “Tres Amigas” parce qu’ils s’isolaient du reste des femmes du RHOC.

“Bravo n’a pas aimé non plus”, a ajouté le juge.

Pour la saison 15, le juge et Vicki Gunvalson sont partis, séparant efficacement les «Tres Amigas». Beador est maintenant le loup solitaire et devra se lier d’amitié avec le reste de la distribution sans ses amis les plus proches.

Tamra Judge revient-elle au ‘RHOC’?

Au cours de la semaine dernière, la juge a laissé entendre qu’elle pourrait retourner au RHOC pour la saison 16. Au cours de son entretien avec l’ancienne star de Flipping Out, elle a révélé qu’Andy Cohen lui disait qu’elle reviendrait.

“C’était un travail pour moi et quand ce travail a pris fin, je n’ai jamais pensé,” Oh mon Dieu, je vais avoir un autre spectacle “, parce que je n’ai pas d’agents”, a déclaré le juge. “Eh bien, j’ai été approché. Andy m’a dit de ne pas signer tout type de contrat, de le passer devant lui en premier car il dit que je serai de retour l’année prochaine. “

Lewis a ensuite partagé qu’il pense qu’elle n’a été lâchée que parce qu’ils essaient de réduire les coûts. En tant que vétéran de 12 ans, elle gagnait 1,2 million de dollars lors de sa dernière saison dans l’émission.

“Ce sera la moitié de ce que vous gagnez aujourd’hui”, a déclaré Lewis au juge au sujet de l’argent qu’ils lui offriraient pour retourner au RHOC. “Je pense que c’est une question d’argent [and] que les annonceurs ne paient pas ce qu’ils payaient auparavant. Je ne pense pas que ce soit aussi rentable qu’avant et je pense qu’ils doivent passer par là et qu’ils doivent réduire les coûts. »

Tamra Judge s’éloigne du «RHOC»

Le juge n’a été invité à revenir que sur trois épisodes de la nouvelle saison. Pour la star de l’émission, cela n’en valait pas la peine et elle s’est éloignée de l’occasion.

«Nous lui avions proposé trois épisodes pour revenir et récapituler son histoire. … C’est vrai », a déclaré Cohen lors d’une interview à Radio Andy. “Elle ne voulait pas faire ça. Regardez, elle fait partie de la série depuis 12 ans. Nous voulions lui envoyer un message. »

L’animateur de Watch What Happens Live a déclaré qu’il espérait que le juge reviendrait au RHOC.

“J’espère, et ce n’est pas du bout des lèvres, qu’elle reviendra sous une forme ou une autre, cette saison ou dans le couple suivant”, a déclaré Cohen. «Parce que j’ai juste l’impression que c’est quelqu’un qui m’intéresse toujours, je veux toujours vérifier avec elle. Elle a été une femme au foyer incroyable, elle l’a vraiment fait. Elle a été dramatique, elle est vulnérable… elle a été formidable. »

Pour l’instant, Judge va se concentrer sur ses affaires. Elle a une salle de gym qu’elle dirige avec son mari ainsi qu’une gamme de produits CBD.