Le kangourou est-il cet influenceur populaire des médias sociaux?

Le jeu de devinettes préféré de la culture pop américaine, The Masked Singer, est déjà de retour pour sa troisième saison. Après seulement deux épisodes, de nombreux fans croient qu’ils ont correctement identifié le Kangourou avant qu’il ne soit temps de “l’enlever”.

Le kangourou | RENARD

Qui est Jordyn Woods?

Né le 23 septembre 1997, en tant que deuxième enfant de l’entrepreneur Elizabeth Woods et de l’ingénieur du son de la télévision John Woods à Oak Park, en Californie, Jordyn Woods a commencé la modélisation à l’âge de six ans.

Elle a signé un contrat avec Ford et a modelé avec eux jusqu’à l’âge de neuf ans lorsqu’elle a quitté l’industrie. La star des médias sociaux est revenue à l’âge de 18 ans lorsqu’elle a signé un contrat de mannequin avec l’agence Wilhelmina.

Son père, John, a travaillé avec Will Smith sur Fresh Prince of Bel-Air; par conséquent, la famille Woods et la famille Smith étaient proches. Vers 2012, Jordyn a apparemment rencontré la personnalité des médias, Kylie Jenner, par le biais de Jaden Smith, car les deux rumeurs couraient à ce moment-là.

Jordyn Woods dit à @CosmopolitanUK qu’elle espère un jour retrouver Kylie Jenner:

“Je l AIME. C’est mon pote. J’espère que tout se mettra en place et que nous pourrons tous grandir et construire nos relations avec notre famille et Dieu et revenir ensemble un jour »pic.twitter.com/wSxw0YtAzg

– Pop Crave (@PopCrave) 1 août 2019

Kylie et Jordan sont devenues les meilleures amies, et le mannequin de grande taille a commencé à apparaître sur Keeping Up With the Kardashians et a joué dans la spin-off Life of Kylie, ce qui a massivement stimulé ses réseaux sociaux.

En février 2019, la nouvelle a été annoncée que Tristan Thompson, alors fiancé et bébé papa de Khloe Kardashian, avait trompé sa femme avec Jordyn en l’embrassant lors d’une fête. Kylie a choisi le côté de sa sœur et elle n’a apparemment pas parlé à son ancienne meilleure amie depuis lors.

Pourquoi les fans croient que Jordyn Woods est le kangourou de “The Masked Singer”

Selon plusieurs fidèles téléspectateurs de The Masked Singer, le kangourou est Jordyn. Par exemple, dans son premier paquet d’indices, elle a dit qu’elle avait récemment perdu quelqu’un qui avait réuni sa famille.

Son père, John, est décédé en janvier 2017 d’un cancer. La star des médias sociaux a également expliqué qu’elle «se trouvait sous le feu des projecteurs pour de mauvaises raisons» et qu’elle voulait montrer à sa famille que «les intimidateurs ne gagnent jamais».

Dans les deux déclarations, le modèle fait référence au drame avec la famille Kardashian et à l’intimidation qu’elle a endurée au nom des fans de Khloe ainsi que de Khloe elle-même alors que la nouvelle mère l’a attaquée sur les réseaux sociaux pour avoir ruiné sa famille.

Dans le deuxième paquet d’indices, le Kangourou est sur le Kangourou Kourt, ce qui pourrait être une référence à la célèbre famille et à la façon dont ils utilisent les «K» à la place des autres lettres.

De plus, il y a du maquillage sur le banc à côté d’elle, potentiellement pour Kylie Cosmetics, puis elle se lève et joue au basket avec d’autres joueurs qui portent tous le numéro 23 sur leurs maillots.

Le modèle pratiquant le sport est un indice pour le joueur de la NBA Tristan Thompson, son anniversaire est le 23 septembre et elle a un tatouage des chiffres romains pour 23, réalisé par son frère aîné, en l’honneur de Michael Jordan.

Enfin, elle dit qu’elle “doit être un modèle pour mon petit roo”, et elle a une sœur cadette, une aspirante star de YouTube de 13 ans, Jodie. Le mannequin a également un frère plus jeune, mais il a plus de 18 ans, alors elle ferait probablement référence à Jodie dans ce contexte.

Après une performance, le Kangourou a révélé qu’il avait été élu le plus susceptible d’apparaître sur une liste avec Seal et Mike Tyson. Même si Jordyn a récemment recouvert le sien, les trois présentent des lacunes notables sur les dents de devant.

Alors que tous ces indices semblent pointer vers la célèbre star des médias sociaux, d’autres croient également que le Kangourou pourrait être l’actrice Tatyana Ali ou la chanteuse Jordan Sparks de la renommée d’American Idol.

Pour savoir qui est le Kangourou, regardez The Masked Singer les mercredis à 20 h. EST sur FOX.