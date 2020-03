Le karaoké Covoiturage de BTS dépasse les 20 millions de vues en moins d’une semaine, un autre jalon pour ce groupe de K-Pop et leur album “ Map of the Soul: 7 ”

Après des mois d’attente, la nouvelle musique (et les nouvelles interviews) de BTS est enfin là. Grâce à la sortie de Map of the Soul: 7, la BTS Army propose de nombreux contenus disponibles en streaming. De leur karaoké Covoiturage avec James Corden à la performance du groupe à Grand Central Terminal, voici quelques-uns des récents moments historiques de ce groupe de K-pop.

BTS est apparu sur «Carpool Karaoke», un segment avec «The Late Late Show with James Corden»

Bien que BTS soit apparu en tant qu’invités dans The Late Late Show avec James Corden en février 2020, l’animateur de talk-show a ensuite publié son karaoké Carpool après la première de Map of the Soul: 7. Mais, selon certains fans sur les réseaux sociaux, l’attente en valait la peine.

Ils chantent une chanson Post Malone, ils plaisantent sur les surnoms, et ils vont même au cours de danse-exercice de James Corden. Même avec huit personnes entassées dans une voiture, le Carpool Karaoke de BTS est devenu un favori instantané parmi les fans. En une semaine, la vidéo a généré plus de 20 millions de vues sur YouTube.

BTS aide James Corden à se mettre au travail dans un nouveau karaoké Covoiturage sur «The Late Late Show with James Corden» | Terence Patrick / CBS via .

Ce karaoké Covoiturage a gagné des millions de vues en moins d’une semaine

Le karaoké BTS Carpool est loin du nombre de vues des autres vidéos sur la chaîne YouTube de James Corden. (L’un des clips les plus populaires est Carele Karaoke d’Adele avec plus de 200 millions de vues. One Direction vient en deuxième position, avec un peu plus de 150 millions de vues sur leur vidéo Carpool Karaoke.)

Pourtant, ce Carara Karaoke est devenu l’un des plus demandés, avec “plus d’un million de tweets” demandant ce sketch, selon le teaser. Depuis sa publication le 25 février 2020, certains pensent qu’il pourrait devenir le karaoké Covoiturage le plus populaire de James Corden à ce jour.

Une fois que la vidéo a été publiée sur YouTube, elle est passée au premier rang des tendances sur la plate-forme. Même sur Twitter, c’est devenu un sujet tendance, tous avec des fans et des téléspectateurs partageant leur amour pour ce groupe de K-pop.

«The Late Late Show with James Corden» avec BTS | Terence Patrick / CBS via .

Ce n’est pas le seul record que ce groupe de K-pop ait battu avec la sortie de “Map of the Soul: 7”

Sorti en février 2020, Map of the Soul: 7 a eu plusieurs significations différentes pour ce groupe de garçons. Le titre symbolisait les sept membres et les sept années écoulées depuis leurs débuts. Et, dans le plus pur style BTS, cet album a apporté quelques moments historiques.

Avec leur apparition dans The Late Show avec Jimmy Fallon, BTS est devenu le premier groupe de K-pop à se produire à l’intérieur de Grand Central Terminal à New York. Ce segment a également fait d’eux les premiers invités «tard dans la nuit» à traîner dans un métro de New York. (C’est aussi glamour que ça en a l’air.)

L’album à lui seul est devenu une étape importante pour la musique et ce groupe de K-pop. Il a remporté le plus de préventes de tous les albums BTS, dépassant même le nombre de préventes pour Map of the Soul: Persona. Selon Soompi, «les graphiques officiels du Royaume-Uni ont annoncé que Map of the Soul: 7… s’est hissé au premier rang du palmarès de ses albums.»

La musique de BTS, y compris leur album récemment sorti Map of the Soul: 7, est disponible sur Spotify, Apple Music et la plupart des principales plateformes de streaming.