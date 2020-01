Le Kardashian préféré de Jennifer Lawrence est étonnamment aléatoire

Jennifer Lawrence a la réputation d’être non seulement incroyablement talentueuse et belle, mais aussi incroyablement comparable. L’actrice de Hunger Games est la chérie hollywoodienne préférée de tous. Et prouvant une fois de plus qu’elle est comme nous, Lawrence a aussi une obsession pour les Kardashian. En fait, l’étendue de sa relation avec la famille peut vous surprendre. Mais si vous pensez que Kim Kardashian est son Kardashian préféré, détrompez-vous.

Jennifer Lawrence est obsédée par les Kardashian

Jennifer Lawrence | ANGELA WEISS / . / .

Tout le monde aime la télé-réalité, et cela inclut Lawrence. Son émission préférée absolue est Keeping Up With the Kardashians.

En fait, pendant le tournage du film de 2017, Mère !, Lawrence a gardé une «tente Kardashian» sur le plateau où elle pouvait décompresser de la gravité de son rôle.

“J’ai dû aller dans un endroit plus sombre que je ne l’ai jamais été dans ma vie”, a-t-elle expliqué à Vogue à propos de son rôle dans Mother !. “Je ne savais pas si je pourrais sortir OK.”

Mais les Kardashian ont fourni à Lawrence le moyen idéal pour se calmer et renouer avec elle-même. “C’était une tente qui contenait des photos des Kardashian et de suivre le rythme des Kardashian”, a expliqué Lawrence à propos de son espace sur le plateau. «Et des boules de gomme. Mon endroit heureux.”

Jennifer Lawrence est tellement hystérique #KUWTK

– Khloé (@khloekardashian) 6 mai 2019

Encore une fois, Lawrence prouve qu’elle est comme nous. Nous pouvons tous comprendre comment utiliser les Kardashians, ou n’importe quelle émission de télé-réalité, pour décompresser après une dure journée.

Lawrence a même fait une apparition dans l’émission. Lors d’une session de peinture avec Khloe Kardashian et Scott Disick la saison dernière, le couple a appelé leur «momager» Kris Jenner pour son apport sur l’œuvre. Mais au lieu de Jenner répondant au téléphone, ils ont eu Lawrence, qui semblait être au milieu d’une session de vin avec Jenner.

Après avoir plaisanté avec le groupe, Lawrence termine l’appel en disant: “Je vous aime tous tellement et vous me rendez fier chaque jour.”

Jennifer Lawrence s’est retrouvée nue dans le placard du Kardashian

Lawrence est non seulement une grande fan des Kardashian, mais elle est aussi une amie. Lorsque Lawrence a invité le Jimmy Kimmel Live show, elle a partagé à quel point elle était proche de la famille.

En interviewant Kim Kardashian, Lawrence a évoqué le moment où elle avait dîné avec Jenner. “J’ai bu cinq martinis et je me suis retrouvée nue dans son placard”, a-t-elle expliqué à la foule. “Je suis tres sérieux.”

Kardashian a ri et a partagé sa version des événements. “Alors Jennifer est venue dîner il y a deux semaines et je n’ai jamais vu ma mère plus ivre de ma vie”, a-t-elle déclaré.

“Je me souviens avoir été nu dans le placard de ta mère et t’avoir ordonné de m’habiller”, a expliqué Lawrence à Kardashian.

On dirait que Lawrence et Jenner ont passé la nuit ensemble. Mais malgré la différence d’âge, ces deux-là sont de grands amis. Ils ont même échangé des cadeaux à Noël: Lawrence a donné à Jenner une Porsche.

Certes, c’était une petite voiture Porsche. La taille idéale pour les petits-enfants, mais c’était toujours une Porsche. Jenner était tellement excitée par le cadeau qu’elle a même partagé une photo avec ses abonnés Instagram.

Qui est le Kardashian préféré de Jennifer Lawrence?

Avec toutes ces preuves, il est facile de voir que Lawrence est un fan et un ami de la famille Kardashian. Mais grâce à Vanity Fair, nous avons également eu une idée de son Kardashian préféré.

Le média a donné à Lawrence un test de détection de mensonge, où ils ont demandé si Kim était son Kardashian préféré. Malheureusement pour Kim Kardashian, Lawrence grimaça puis secoua la tête. Indiquant que l’avocate en herbe n’est pas son Kardashian préféré.

Bien sûr, cela laisse tout le monde se demander qui est le favori de Lawrence. Cependant, en regardant à travers son histoire avec la famille, un membre se démarque surtout des autres: Kris Jenner.

Presque chaque moment important de Lawrence avec les Kardashian implique Jenner. En fait, quand Yohana Desta de Vanity Fair lui a demandé de quel Kardashian elle était la plus proche, Lawrence a répondu à Jenner.

“Je suppose que c’est probablement Kris”, a-t-elle dit, “Elle guide tout le monde, n’est-ce pas?” Je lui envoie un texto. “