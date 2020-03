Le ketchup d’urgence d’Ed Sheeran

Le café local d’Ed Sheeran a une bouteille de ketchup aux tomates Heinz réservée uniquement au chanteur, car il est un grand fan de la sauce.

Le chanteur de 29 ans est un grand fan du ketchup de la marque populaire, et pour s’assurer qu’il y en a toujours assez en stock quand il visite son café local – The Dancing Goat Cafe à Framlingham, Suffolk – le personnel a placé une bouteille spéciale dans un boîte en verre uniquement pour Ed.

La boîte en verre a même une étiquette sur laquelle se lit “En cas d’Ed Sheeran”, et la bouteille à l’intérieur n’est utilisée que lorsque le hitmaker “Perfect” apparaît.

Un habitant a expliqué à la chronique Watts the Goss du journal Sunday Mirror: “Ed est un ami de la famille, donc les propriétaires de la chèvre dansante sont très protecteurs envers lui.

“Il aime vraiment être traité comme un autre client et vient souvent prendre un café ou un milk-shake qu’il adore.

“Mais quand il a quelque chose à manger, le ketchup est toujours là pour lui. C’est devenu un peu une blague debout.

“Son amour du ketchup à la tomate est absolument authentique. Il dit souvent que sa plus grande peur dans la vie s’épuise.

“La bouteille de sauce dans le boîtier en verre est un sujet de discussion évident. Tous ceux qui visitent le café pour la première fois posent des questions à ce sujet.

“Beaucoup de gens viennent au café en espérant apercevoir Ed et parfois on lui demande un autographe.

“Mais la plupart des habitants sont assez cool d’avoir une pop star de renommée mondiale qui boit des cappuccinos dans leur café local.”

Le ketchup spécial d’Ed vient après qu’il s’était auparavant associé à Heinz pour sortir une édition limitée “Tomato Edchup”, dans laquelle la tomate sur l’étiquette de la sauce portait des lunettes et une frange pour ressembler au chanteur de “Castle on the Hill”.

Ed lui-même a signé trois bouteilles de sauce et a été vendue aux enchères pour collecter des fonds pour les Hospices pour enfants d’East Anglia (EACH) et Rise Against Hunger, et a généré 3 650 £.

