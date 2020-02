Le «Keto Guido» revient aux Chippendales

Le casting de Jersey Shore vivait à la gym, au bronzage et à la blanchisserie. Aujourd’hui, leurs habitudes à Jersey Shore ont changé, en mettant l’accent sur le mariage, les bébés et, dans le cas de Vinny Guadagnino, le décapage. Tout en allant au gymnase, en bronzant et en faisant sa lessive sont tous probablement une partie critique du style de vie de Guadagnino, il a ajouté une nouvelle profession à son curriculum vitae: Host of Chippendales Male Revue.

Si vous avez raté Guadagnino dépouillant pour à peine rien la première fois, n’ayez crainte! Il est de retour pour un temps limité en accueillant la revue masculine largement considérée. Voici tout ce que nous savons sur la dernière résidence de Chippendales à Guadagnino.

Le succès de Vinny à Chippendales

Grâce à son régime cétogène, Guadagnino s’intègre parfaitement avec le reste de la distribution entièrement masculine à Chippendales. Son physique et son statut de célébrité ont permis à Guadagnino d’avoir l’une des expériences les plus réussies en tant qu’hôte de célébrité pour la revue masculine. Grâce à Jersey Shore et à l’autre projet de Guadagnino, Double Shot At Love, les fans sont venus en masse pour voir le «Keto Guido» se produire pour la première fois. Un représentant de Chippendales a déclaré à Page Six: «Il était certainement l’un des hôtes invités les mieux reçus que nous ayons eu. Il a pratiquement vendu presque toutes les performances. » Le deuxième passage de Guadagnino avec le spectacle de Vegas a été tout aussi réussi. Sa capacité à vendre des billets et son penchant naturel pour la performance expliquent pourquoi Guadagnino est de retour pour une troisième manche avec spectacle.

Jersey Shore: les fans de Family Vacation ont d’abord eu un aperçu des talents de strip-teaseuse de Guadagnino dans l’épisode “Gym, Tan, Strip” la saison dernière. Le gang de Jersey Shore a été choqué lorsque Guadagnino est devenu complètement nu pendant la tristement célèbre scène de douche de son acte. Chippendale attribue cela à l’une des raisons pour lesquelles l’émission a toujours bien fonctionné lorsque Guadagnino est en ville.

Le «Keto Guido» est né

Guadagnino n’était pas toujours connu sous le nom de «Keto Guido». Pendant les premiers jours de la côte du New Jersey, Guadagnino participait aux glucides après les glucides lors des dîners de famille. Il ne s’inquiétait jamais du type d’alcool qu’il consommait, et il n’avait certainement pas ce que Pauly DelVecchio appelle des «céto farts». Dans une interview avec le New York Post, Guadagnino dit qu’il suivait un régime yo-yo à l’époque et «… pas en bonne forme». Après avoir entendu le podcast d’Adam Carolla en 2015, Guadagnino s’est converti en «évangéliste céto».

Ce n’est qu’en vacances en famille qu’il a déchaîné ses manières cétogènes sur ses colocataires. Maintenant, les habitudes de Guadagnino sont devenues une plaisanterie courante dans la famille Jersey Shore, inspirant même le surnom de Guadagnino, “Keto Guido”.

La carrière d’interprète de Vinny

Avant que Guadagnino ne soit un célèbre guide et membre de la troupe des Chippendales, il était étudiant en droit et artiste du spectacle. “Les gens ne réalisent pas que j’ai fait beaucoup de comédie et d’improvisation”, a expliqué Guadagnino dans une interview au Las Vegas Review Journal. Guadagnino a dit qu’il attendait une «… porte sur la scène du spectacle de Vegas», alors quand l’opportunité d’accueillir Chippendales s’est présentée, il a dit: «Faisons-le.»

Dans une publication Instagram, Guadagnino a félicité toutes les personnes impliquées dans la réalisation du spectacle des Chippendales. Fier de ses camarades de casting, Guadagnino a qualifié leur performance de «… un spectacle de Vegas hautement produit avec des mecs talentueux, de la comédie et un espace amusant pour les gens qui font la fête et passent une bonne soirée.

Sensationnel. Quelle épopée de 6 semaines il a accueilli @chippendales. Je ne peux pas croire que la résidence se termine si rapidement. Quand on m’a demandé d’accueillir, j’ai gloussé comme la plupart des gens … mais je dois dire que c’est l’une des choses les plus amusantes sur lesquelles j’ai travaillé. J’ai joué dans toute ma vie, fait de l’improvisation, un peu de stand up, divers concerts de télé, parce que j’aime jouer (surtout sur une scène devant un public). Et même si vous pensez peut-être que Chippendales est un «club de strip» avec des saucisses jetées sur votre visage à gauche et à droite… c’est vraiment beaucoup plus un spectacle de Vegas très produit avec des mecs talentueux, de la comédie et un espace amusant pour les gens pour faire la fête et s’amuser la nuit… .les gros meatheads de la série sont parmi les gens les plus cool avec qui j’ai travaillé ainsi que les gens dans les coulisses… ils étaient ouverts à faire tout ce que je voulais de manière créative et ne m’obligeaient à rien faire. J’ai pu faire tout ce que j’aime comme héberger, danser, jouer etc. Plus, c’était en fait MON choix de montrer mon cul sous la douche parce que j’ai toujours été connu pour aller dur ou rentrer à la maison. Comme je l’ai dit, je suis un artiste et je veux présenter le meilleur spectacle possible. Un autre fait amusant… j’ai malheureusement commencé cette résidence avec une cheville sévèrement foulée que j’ai eue la veille de mon départ pour jouer au ballon en forme pour le spectacle. C’était dévastateur et le pire moment de l’histoire. Nous avions fait la promotion de cela pendant des mois donc il n’y avait pas de renoncement. Les premières semaines ont été vraiment difficiles parce que je ne pouvais même pas marcher et encore moins jouer… mais le spectacle doit continuer .. J’ai réhabilité ma blessure, j’ai suivi un régime et je suis allée au gymnase tous les jours pour rester en forme, et avec l’aide du chippendales team, nous avons fait en sorte que le spectacle fonctionne et nous avons fait du mieux que je pouvais… avec une amélioration un peu plus chaque week-end. De plus, je n’avais pas besoin de ma cheville pour montrer mon cul! Je tiens à remercier tous ceux qui se sont envolés et sont venus au spectacle. La salle était pleine d’amour tous les soirs et je suis tellement reconnaissante. Aussi reconnaissant pour ces beaux mecs chauds qui aspergent mon visage de blanc en guise d’adieu. Merci d’avoir le @ketoguido! Jusqu’à ce que nous nous revoyions!

Guadagnino reviendra pour jouer avec Chippendales au Rio Hotel and Casino de Las Vegas à partir du 24 avril. Sa troisième apparition avec la revue masculine se poursuivra jusqu’au 7 juin.