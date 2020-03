Le langage corporel du prince Harry, Meghan Markle, du prince William et de Kate Middleton au service du jour du Commonwealth a montré de la tension, selon des experts

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont assisté à leur dernier engagement royal au service du Commonwealth Day et tous les yeux étaient rivés sur le couple lors de leur réunion avec le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge. Il n’y avait cependant pas grand-chose à voir, car les fans royaux ont été témoins de ce qui semblait être un échange plutôt glacial entre les deux. Un expert en langage corporel a brisé les retrouvailles des Fab Four et la tension évidente entre eux.

Prince Harry, Meghan Markle, Prince William, Kate Middleton, Prince Charles et Camilla, Duchesse de Cornouailles | Phil Harris – Piscine WPA / .

Les couples se sont salués mais c’était bref

Ni les Sussex ni les Cambridges n’ont participé à la procession de service du Commonwealth Day, mais ont plutôt été montrés à leurs sièges, le prince Harry et Meghan étant assis au deuxième rang avec le prince Edward et Sophie, comtesse de Wessex. Le prince William et Kate étaient assis au premier rang.

Il semble que Meghan ait dit «bonjour» et a fait une petite vague au prince William et Kate, et a dit «bonjour» comme Harry a également dit «bonjour» et a souri. Il n’y avait cependant pas beaucoup de chaleur.

Y avait-il des tensions entre les couples?

L’expert en langage corporel Judi James pense que la «tension de Harry»

était palpable »lorsque le prince William ne l’a pas salué.

“Ce n’était pas la chaleureuse réunion que nous espérions tous”, a expliqué James à The Mirror. «La tension dans le langage corporel d’Harry était particulièrement palpable. Quand Harry est arrivé, à la minute où lui et Meghan ont dû laisser tomber les mains, il a immédiatement atteint sa bague de mariage qui est un confort personnel. »

Elle a poursuivi: «Même lorsqu’elle était à côté de lui après

a cessé de se tenir la main, il lui manquait, il avait besoin de son soutien. »

“Alors qu’Harry montait dans l’allée, ils saluèrent tous les deux

les enfants, mais son visage était plutôt tendu et sans sourire », a ajouté James.

«Harry et Meghan avaient l’air beaucoup plus gais, et Harry en particulier, a adressé un sourire vraiment affectueux à Kate», a expliqué James. “Alors qu’ils s’asseyaient, Harry lança à Kate un sourire bouche bée et” bonjour “à ce qui ressemblait à un véritable plaisir et Meghan haussa les sourcils et sourit dans un rituel tout aussi amical.”

La salutation n’était pas la même pour son frère, cependant, comme James

a noté, “Mais quand c’était William, on pouvait voir que Harry était légèrement plus rigide

et ses lèvres étaient fermées. “

Les Sussex semblaient plus détendus par la suite

James croit que, une fois que le prince Harry et Meghan étaient loin des autres membres de la famille royale, ils semblaient plus détendus. “Avec la disparition des autres membres de la famille royale, Harry et Meghan sont redevenus un double acte tactile et animé”, a-t-elle noté.

Elle continua, “Riant et plaisantant avec les gens à l’extérieur, le soulagement de Harry semblait si tangible que ses yeux soudains vers le ciel et ses mains levées ressemblaient terriblement à un signe de remerciement.”

“Il est devenu animé et beaucoup plus détendu. En tenant à nouveau la main de Meghan, il ressemblait à un homme qui sentait qu’il avait les moments les plus difficiles et qui pouvait maintenant redevenir” Juste Harry “avec sa femme et son fils”, a conclu James.

Peut-être qu’avec leur dernier engagement royal derrière eux, ils sentaient que le poids de tout le drame de sortie avait finalement été levé.