Le lèche-siège de toilette viral veut «tirer vers le haut et tousser» sur le Dr Phil

Influenceur Ava Louise, qui devenu viral après avoir léché un siège de toilette d’avion pour son «défi de coronavirus», s’est ouvert sur la vidéo controversée dans une nouvelle interview sauvage avec Dr. Phil.

Dans l’épisode, qui a été diffusé jeudi, la star de TikTok de 21 ans et la «légende maigre» autodécrite se sont affrontées avec la thérapeute de la télévision, qui a confronté Louise à propos du défi «insalubre» et des raisons pour lesquelles elle a décidé d’y assister. vacances de printemps à Miami au milieu d’une pandémie mondiale.

Dès le départ, Louise n’a rien retenu – et le Dr Phil, qui a qualifié l’étudiant “d’ignorant”, “gâté” et “autorisé” pendant l’entretien virtuel, n’a pas non plus fait de même.

Après avoir présenté la chanteuse en herbe, qui est apparue pour la première fois dans le talk-show l’année dernière, Louise a révélé qu’elle avait créé le défi de faire les gros titres parce que le virus mortel – qui a infecté plus d’un demi-million dans le monde entier – recevait plus d’attention qu’elle.

“J’étais vraiment ennuyée que Corona reçoive plus de publicité que moi”, a-t-elle déclaré. “Un, j’avais des choses bien plus sales dans ma bouche. Deux, j’ai blanchi [the toilet.] Trois, avion privé. Je suis descendu dans l’avion de mon papa avec mon meilleur ami. Donc vraiment, ce n’était pas si sale. Je ne mettais pas moi-même ou quelqu’un d’autre en danger. “

“Alors tu as menti aux gens?” Le Dr Phil a demandé à l’influenceur, qui a répondu: “Ouais, je pense que c’est ce que font les médias, je pense avec tout ce virus.”

Louise a également qualifié la vidéo de TikTok d ‘”expérience sociale” et a admis qu’elle avait tout fait pour “l’influence” car personne ne couvrait sa chanson “virale”.

“C’est drôle parce que j’ai créé moi-même les fausses nouvelles”, a-t-elle déclaré au Dr Phil, ajoutant qu’elle avait l’impression de “représenter” la Gén Z. ” “

Lorsque le Dr Phil a demandé à Louise si elle craignait de mettre les gens en danger en sortant et en perpétuant la propagation du virus, Louise a suggéré que toute la pandémie était un canular et a dit qu’elle “ne serait pas surprise” si le Dr Phil était “un partie des Illuminati. “

“Je ne pense pas que ce soit aussi inquiétant que possible, car je n’ai pas de coronavirus”, a expliqué Louise. “Je n’ai aucun symptôme. Personne que je connais n’a de symptômes.”

“J’étais avec des milliers de personnes à Spring Break, j’embrassais des gens, je jouais, j’étais promiscuité … et il ne s’est rien passé”, a-t-elle déclaré. “Vous m’appelez égoïste? Mais comme vous êtes ceux qui sont concernés parce que vous vous souciez de vous parce que vous êtes ceux qui pourraient mourir.” (Les dernières données du CDC indique que 20% des personnes diagnostiquées avec COVID-19 aux États-Unis qui ont dû être hospitalisées étaient âgées de 20 à 44 ans.)

“Vous savez ce qui est ridiculement irresponsable et égoïste, c’est que votre génération ne se soucie de ce virus que parce qu’il vous affecte”, a-t-elle ajouté plus tard. “Vous soufflez cette pandémie dans des proportions folles, instillant la peur dans la nation, car vous avez l’impression qu’elle affecte les baby-boomers.”

“Tu dis ça pour attirer l’attention?” Le Dr Phil a carrément demandé. “Tu ne peux pas être aussi ignorant!”

Louise a ensuite souligné comment il y avait des “rapports littéraux dans les médias traditionnels” sur la façon dont la cocaïne “pouvait guérir” le coronavirus. “Je ne serais pas surprise car il y avait beaucoup de consommation de cocaïne pendant les vacances de printemps et personne n’en avait”, a-t-elle déclaré.

Alors que le Dr Phil est resté assez calme, Louise a continué de s’emballer et a menacé de tousser contre lui. (Elle plus tard tweeté elle était “gâchée” lors de l’entretien.

“Si vous infectez une personne qui perd la vie, cela vaut-il la peine que vous ayez cette attention?” Demanda le Dr Phil.

“Ouais,” dit Louise, commençant à élever la voix. “Je t’entends parler et tu te dis:” Oh, tu vas tuer quelqu’un “comme tu sais quoi? Je vais m’arrêter et je tousse. Comme si j’en avais juste marre ! C’est ridicule!”

“Ce qui est ridicule, c’est votre attitude gâtée et autorisée”, riposta le Dr Phil.

Bien qu’il ait expliqué le «danger» du coronavirus et exposé les données et les faits, Louise a dit qu’elle «ne l’achetait pas».

Le Dr Phil a ensuite conclu: “Ce que vous dites est exaspérant les gens qui perdent des êtres chers.”

