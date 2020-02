Le législateur condamne Pete Davidson pour avoir dit qu’il avait été «forcé de s’excuser» pour sa blague sur le patch oculaire

Le représentant Dan Crenshaw a visé Pete Davidson après que le comédien a déclaré qu’il avait été “forcé de s’excuser” auprès du législateur républicain.

Davidson s’est moqué du vétéran lors d’un segment sur “Saturday Night Live“en novembre 2018 et le couple est apparu ensemble dans l’épisode suivant, où l’acteur a dit qu’il était désolé, mais il a semblé revenir sur les excuses dans un récent spécial de Netflix.

Lors d’un entretien avec “Fox & Friends“Vendredi, Crenshaw a répondu en disant:” Je ne peux pas sortir de la tête de Pete Davidson. Il a été – il pense beaucoup à moi depuis l’année dernière alors qu’il construit apparemment cette routine de comédie. Je ne suis pas sûr que ses blagues arrivent toujours, mais c’est ce que c’est. “

Mais il n’en avait pas encore fini avec les coups subtils, ajoutant: “C’est comme si nos carrières comiques se rejoignaient à la hanche parce qu’il ne pouvait pas arrêter de penser à moi. C’est un peu triste.”

“Nous avons eu un très bon moment, vous savez, à ce moment-là en 2018”, songea Crenshaw. “L’Amérique a aimé. La gauche et la droite ont aimé. Donc, vous savez, nous ne voulons pas vraiment gâcher ça.”

Davidson a rappelé l’incident dans sa nouvelle spéciale de stand-up, “Alive from New York”.

Le capitaine de corvette @DanCrenshawTX a été arrêté par Weekend Update. #SNL pic.twitter.com/pBFoSH7Yom

– Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 11 novembre 2018

“Alors je me suis moqué de ce gars avec un bandeau sur les yeux et ensuite, j’ai été obligé de m’excuser”, a déclaré le joueur de 28 ans. “Mon colocataire a pensé que je devais m’excuser pour ne pas me faire tirer une balle dans le visage.”

La plaisanterie – qui a comparé le candidat au Congrès à un “tueur à gages dans un film porno” – a attiré la colère de beaucoup, y compris de partisans militaires, car Crenshaw porte le patch en raison d’une blessure qu’il a subie pendant son service en Afghanistan.

Dans l’interview de Fox News, Crenshaw a déclaré qu’il allait considérer l’admission récente de Davidson avec un grain de sel.

“Pour être honnête, si nous prenions au sérieux tout ce que les comédiens ont dit sur un spécial Netflix, l’homme de notre pays serait dans un monde de mal. Je voudrais me souvenir du gars que j’ai vu en personne et avec qui j’ai passé la nuit.”

Il a même révélé une anecdote sur la nuit de son apparition “SNL”.

“Le Pete Davidson, je me souviens, vous savez, il est sorti acheter des cigarettes pendant que nous répétions, et il est revenu parce qu’il avait trouvé ce briquet qui disait ‘Never Forget’ dessus et il me l’a donné comme un geste. Il a dit que c’était plutôt cool que cela se soit produit alors qu’il achetait des cigarettes. “

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Festival du film de Venise

MEGA

Pete Davidson repéré avec Margaret Qualley