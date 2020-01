Le Live-Action ‘Mulan’ sera-t-il sur Disney +?

Le guerrier le plus féroce de Chine revient sur le grand écran grâce au redémarrage en direct de Disney de leur film d’animation, Mulan. Ce film sera-t-il disponible sur la plateforme de streaming de l’entreprise? Voici ce que nous savons de Mulan et de sa sortie cinématographique très attendue.

Réalisateur Niki Caro de «Mulan» et président de la production cinématographique de Walt Disney Studios Sean Bailey | Jesse Grant / . pour Disney

Première action en direct de Disney «Mulan» en mars 2020

Elle nous fera tous l’honneur – encore une fois. L’un des films les plus récents à rejoindre la bibliothèque de Disney est une adaptation en direct de leur film de 1998, Mulan. L’actrice Liu Yifei décrit le personnage principal dans cette version en direct. Réalisé par Niki Caro, ce film permet de raconter l’histoire d’une jeune femme qui se déguise en homme pour sauver son père et faire honneur à sa famille.

«Nous recherchions une histoire qui a fait quelques choses. Nous voulions raconter une histoire dont nous ne voyons pas assez », ont déclaré les écrivains de Mulan, Elizabeth Martin et Lauren Hynek lors d’une interview avec Film Inquiry.

“L’histoire d’une femme de couleur forte qui devient le héros”, ont-ils poursuivi. «Nous cherchions également quelque chose que nous pensions pouvoir vendre depuis que nous avons écrit le script sur spécification et que nous espérions être payés pour ce travail. Et, bien sûr, nous voulions une histoire qui nous passionnait un jour à écrire et à voir sur grand écran. Après beaucoup de brainstorming et de recherches et de conseils de personnes intelligentes, Mulan est devenu le choix évident.

La bande-annonce de «Mulan» de Disney taquine la musique du film d’animation original

En tant qu’adaptation du film d’animation original, le dernier film de Disney s’appuie étroitement sur la culture et le folklore chinois. En conséquence, Mulan aurait quelques nouveaux personnages. Cela inclut l’intérêt amoureux du personnage principal, Chen Honghui, joué par Yoson An. Le méchant de ce film se bat aux côtés d’une sorcière, qui pourrait changer de forme dans cette adaptation de Mulan.

Une source proche des rapports DisInsider, “un phénix a remplacé le compagnon bien-aimé de Mulan, Mushu, et que même si la musique du film d’animation sera incluse dans le remake, les chansons ne seront pas chantées par la distribution car la musique n’est que des instrumentaux.”

Est-ce que l’action Mulan en direct de Disney sera sur Disney +?

Contrairement aux films d’action en direct comme Lady and the Tramp, le remake de Disney de Mulan se dirige directement vers les théâtres. Vraisemblablement, il sera éventuellement disponible sur la plate-forme de streaming de l’entreprise. Cependant, des films récemment sortis, comme Toy Story 4 et The Lion King doivent encore sortir sur ce service d’abonnement.

Si la version 2020 de Mulan devait être sur Disney +, ce ne serait pas pendant au moins quelques mois après sa sortie cinématographique. Heureusement, cependant, Disney + propose des films d’animation qui ont inspiré une multitude de remakes en direct.

Cela inclut le Mulan original, qui a été créé en 1998. Les adaptations en direct qui sont déjà sur cette plate-forme de streaming incluent Cendrillon, Beauty and the Beast, Lady and the Tramp, Dumbo. Plus récemment, la société a ajouté son redémarrage d’Aladdin en 2019. Le blockbuster de Disney 2019, Le Roi Lion, rejoint la bibliothèque du service le 28 janvier 2020.

Le remake en direct de Disney, intitulé Mulan, sera présenté en salles le 27 mars 2020.