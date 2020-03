Le “ Loki ” de Tom Hiddleston pourrait ramener l’infâme Roxxon dans l’univers cinématographique Marvel

Jusqu’à présent, les informations sur l’émission Loki étaient plutôt rares. Bien qu’il y ait eu beaucoup d’informations sur les émissions télévisées de Marvel Cinematic Universe The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Hawkeye, jusqu’à récemment, il y avait relativement peu de nouvelles sur la série avec Tom Hiddleston.

Cela a récemment commencé à changer. Certains détails de l’intrigue ont finalement été révélés, avec plus d’informations sur la façon dont Marvel pourrait avoir une série sur un personnage mort.

Marvel aime ressusciter ses personnages

Tom Hiddleston | Slaven Vlasic / .

À l’heure actuelle, tourner un film ou une émission de télévision autour d’un personnage mort n’est pas nouveau pour Marvel. Le cœur d’Avengers: Endgame est la quête pour ramener tous les Avengers qui avaient été pris par le claquement de Thanos, ainsi que le reste des gens ordinaires. La prochaine Black Widow plongera dans les antécédents de Natasha depuis sa mort dans Endgame. Ce sera bientôt le tour de Loki.

Loki est depuis longtemps un personnage délicat. Parfois, c’est un méchant, étant le principal ennemi des Avengers originaux. Dans les films suivants, Loki a combattu aux côtés des héros, bien qu’avec une certaine réticence. Comme il entonne sinistrement dans The Dark World, “Vous devez être vraiment désespéré de venir à moi pour obtenir de l’aide.”

Plus souvent qu’autrement, Loki essaie de jouer les deux bouts contre le milieu, mais cela lui cause finalement des ennuis. Il ne peut pas se déchaîner dans Avengers: Infinity War quand Thanos le tue. Avengers: Fin de partie l’a ramené via un voyage dans le temps, lorsque nous avons vu Loki disparaître avec la pierre de l’espace alors qu’il était en détention pour ses crimes. Loki reprend l’histoire à partir de là.

Une société Marvel revient à Loki

Puisque Loki peut aller où il veut à temps avec cette pierre, son spectacle aussi. Selon ., le synopsis officiel de l’émission déclare qu’il «apparaît tout au long de l’histoire humaine comme [an] influenceur improbable sur les événements historiques. ” Sur la base des photos de tournage, l’une des années où il apparaît est 1975, l’année où Jaws est sorti et est sans doute le premier blockbuster d’été.

Une deuxième pièce de . détaille qu’une autre photo montre que la société Roxxon semble jouer un rôle dans l’action. Dans les bandes dessinées, c’est une société pétrolière corrompue qui se heurte à des héros comme Iron Man. Dans les films, il est apparu, mais uniquement en arrière-plan, comme dans les trois films Iron Man autonomes.

Cela signifie-t-il que Roxxon joue un spoiler, ou sont-ils seulement à la périphérie? C’est difficile à dire, mais il existe un précédent pour une fois des organisations périphériques se déplaçant sur le devant de la scène. L’organisation terroriste Ten Rings a fait sentir sa présence dans les films Iron Man, mais elle sera mise en avant avec Shang Chi de l’année prochaine et la légende des dix anneaux.

Loki pourrait-il ramener Captain America?

Jusqu’à Avengers: Fin de partie, Loki et Captain America n’avaient pas de connexion directe. Dans Endgame, cependant, Captain America est retourné dans le temps pour remettre toutes les pierres de l’infini aux bons endroits afin qu’elles ne causent aucun problème. Nous supposons qu’il a réussi parce qu’il est revenu en tant qu’homme âgé, ayant vécu sa meilleure vie avec Peggy Carter.

Cela suppose que Captain America doit avoir récupéré la pierre spatiale de Loki. Le spectacle dépeindrait-il cela avec au moins une petite partie pour Chris Evans? Probablement pas, car il y a seulement quelques mois, Evans avait déclaré dans Variety que la perspective n’était “pas un non dur, mais ce n’est pas un oui enthousiaste.”

Nous verrons quand Loki sortira sur Disney + au printemps prochain, quand cela mènerait au Docteur Strange de mai dans le Multivers de la folie d’une manière ou d’une autre.