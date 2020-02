Le magicien Criss Angel a insulté les fans avec cette fausse cascade hilarante

Les magiciens ne sont pas toujours pris au sérieux, et c’est dommage. Quand un tour de magie est bien fait, on a l’impression que c’est de la magie. Un magicien qui peut transporter un public dans un monde différent est une chose spéciale.

La magie n’est peut-être pas si populaire aujourd’hui, mais il y a encore de bons magiciens. Penn et Teller surprennent souvent le public par leurs illusions. David Copperfield a réalisé des tours publics impressionnants.

Ensuite, il y a Criss Angel. Il a une approche différente de la magie. Ses tours et cascades l’ont rendu célèbre, mais parfois ils sont évidemment faux. L’une de ses pires infractions a été le Grand Canyon Death Jump.

La cascade était digne de reculer

Même si le Grand Canyon Death Jump s’est produit en 2010, une vidéo de la cascade est toujours sur YouTube. La vraie action ne commence qu’après environ trois minutes dans la vidéo.

L’idée derrière la cascade était qu’Angel sauterait une voiture d’une rampe dans le Grand Canyon, et il apparaîtrait en quelque sorte dans une cage suspendue au-dessus du canyon depuis un hélicoptère. L’astuce était certes ambitieuse, mais l’exécution laisse à désirer.

Au moment où la voiture démarre sur la rampe, une explosion obscurcit l’écran. Lorsque le feu s’éteint une seconde ou deux plus tard, Angel est au-dessus du canyon dans la cage. La voiture a visiblement disparu. En outre, il convient de mentionner qu’Angel porte un casque pendant toute la cascade, obscurcissant son visage et rendant l’appât et le changement encore plus faciles.

Les fans n’ont pas été impressionnés par le coup de Criss Angel

En fait, même si la cascade a été filmée il y a près de 10 ans, les fans rient encore de la fausse apparence. La vidéo a été récemment publiée sur reddit, et les fans ne peuvent pas surmonter les nombreux problèmes liés à la cascade.

Tout d’abord, comme le souligne un fan, où est passée la voiture? Il a commodément disparu de la rampe. Certains fans pensent qu’Angel voulait probablement écraser la voiture dans le canyon dans le cadre de la cascade, mais n’y était pas autorisé. Puisque le Grand Canyon est un parc national, Angel aurait dû faire attention à ne rien endommager.

Les fans pensent que la vidéo ressemble presque à une parodie. Ce n’est pas un bon look pour Angel, d’autant plus que les fans partagent également des histoires moins que flatteuses sur son spectacle de Las Vegas. Un fan dit qu’ils sont allés au spectacle et sont partis tôt. Apparemment, Angel se produisait dans un théâtre à moitié plein.

Quelle est la valeur nette de Criss Angel?

Malgré ce cascadeur évidemment faux, Angel est en fait très réussi. C’est un illusionniste talentueux. Il faudrait qu’il soit arrivé jusque-là.

Angel se produit depuis qu’il est enfant. Son premier concert payé était la fête d’anniversaire de son voisin. Angel n’avait que 12 ans, mais ça compte toujours. Angel sait se bousculer. Il a travaillé dur pour monter sur scène. Il avait un spectacle en cours au large de Broadway au début des années 2000, et quand il n’y jouait pas, il en faisait la promotion. «J’étais l’homme sous la casquette de baseball et les lunettes de soleil noires qui distribuaient des dépliants.»

Le dur labeur d’Angel a porté ses fruits en 2005. A&E a choisi son émission télévisée, Criss Angel MindFreak. À ce moment-là, Angel est devenu un nom familier. Son spectacle a duré jusqu’en 2010, qui se trouve être la même année qu’Angel a exécuté le Grand Canyon Death Jump.

Angel a eu beaucoup de spots invités dans diverses émissions, mais il n’a pas eu de gros projets télévisés depuis Criss Angel MindFreak. Il n’a peut-être pas besoin du travail, cependant. Aujourd’hui, Angel vaut environ 50 millions de dollars.

Même si le Death Jump du Grand Canyon semble être un truc digne de faux, les fans ont toujours aimé le regarder. Angel est divertissant, même lorsque ses cascades semblent fausses. Il n’obtiendra probablement pas sa propre émission de sitôt, mais les fans peuvent toujours profiter des anciens épisodes de MindFreak.