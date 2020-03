Le maire de la Floride et un fonctionnaire de la ville s’y mettent alors que la réunion sur le coronavirus descend dans un match hurlant

Les tensions sont au bord de l’épidémie de coronavirus – et la Floride ne fait pas exception.

Une réunion de la ville de Lake Worth Beach jeudi est tombée dans un match hurlant après que le commissaire Omari Hardy a accusé le maire Pam Triolo d’avoir bâclé la réponse de la ville à l’épidémie.

La vidéo de l’échange houleux, d’abord publiée par le Palm Beach Post, a été vu plus de 4 millions de fois.

Après avoir été considéré comme irrespectueux pour avoir interrompu des personnes, Hardy se retourne et accuse le directeur municipal Michael Bornstein d’éteindre les lumières des gens “au milieu d’une pandémie de santé mondiale.”

“Nous aurions pu interdire les grands rassemblements! Nous aurions pu fermer la plage! Nous aurions pu imposer un moratoire sur les coupures de service!” rugit-il, faisant mordre le marteau par le maire et suspendre la réunion avant de s’éloigner … mais Hardy n’a pas fini.

“Vous êtes venu avec de nouvelles règles au début de la réunion, et puis vous ne vouliez même pas suivre les règles que vous avez établies! C’est une république bananière, c’est ce que vous transformez en votre so -appelé leadership. “

Triolo revient pour le narguer qu’il ne le fait que pour la caméra, mais cela ne fait qu’agiter Hardy.

“Nous aurions dû en parler la semaine dernière!” crie-t-il. “Nous avons coupé les services publics des gens cette semaine et leur avons fait payer ce qui aurait pu être leur dernier chèque – pour nous! Pour allumer leurs lumières dans une pandémie de santé mondiale!”

“Mais vous ne vous souciez pas de cela et vous ne vouliez pas vous rencontrer. Mais tous les deux ans, vous faites le tour et implorez les gens pour leurs votes. Mais vous vous souciez plus de votre relation avec ce gars que de votre relation avec le des gens qui ne vont pas travailler dans ce bâtiment! ” crie-t-il en désignant un Bornstein silencieux.

“Vous avez terminé. Vous avez terminé”, dit le maire en s’éloignant, avant de crier des mots mal choisis: “Je n’ai rien fait.”

Il réplique immédiatement: “Quand vous êtes un leader – vous n’avez pas agi. Vous avez dit que vous n’avez rien fait – vous n’avez pas agi.”

“Omari Hardy pour State House”, revient-elle, se moquant davantage de sa “performance”.

Les deux hommes s’envolent, laissant leurs collègues stupéfaits se demander quand et si la réunion va reprendre.

Triolo a déclaré au Post dans un communiqué qu’elle était “très bouleversée” lors de la réunion “à propos de ce que j’ai perçu comme de l’intimidation et des attaques inutiles contre la Commission et nos processus par le commissaire Hardy”.

Elle a déclaré que l’argument concernant les fermetures de services publics avait été “décrit de manière inexacte”, affirmant qu’il y avait eu un moratoire sur les fermetures le 18 mars.

Hardy a affirmé qu’il avait demandé une réunion d’urgence cinq jours auparavant, mais il a été refusé.

Après que le clip soit devenu viral, le compte Twitter de Hardy est passé de 400 à près de 200k.

Il a déclaré sur Twitter qu’il était “submergé et humilié” de tous les messages de soutien qu’il avait reçus – dont un DM de Shaquille O’Neal.

“J’étais chauffé, oui. J’étais bruyant, oui. Mais j’essayais de franchir un point important: que les élus travaillent pour les GENS”, a écrit Hardy. “Tout ce que nous faisons est pour les GENS, et quand les GENS ont besoin de nous, c’est notre travail de les défendre.”

