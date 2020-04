Le maire suit des traces de sang pour trouver une femme vivant dans sa cave

Un maire du Kentucky a fait une découverte choquante lors de la rénovation de sa nouvelle maison mercredi.

Le maire de Bowling Green, Bruce Wilkerson, a trouvé une femme non identifiée se cabrant dans son sous-sol après avoir “entendu un chahut” et senti la fumée de cigarette alors qu’il restait dans la maison pendant la nuit alors que la rénovation était presque terminée, selon Nouvelles quotidiennes de Bowling Green.

Wilson – qui est un ancien officier de police – a déclaré qu’il était sorti pour enquêter et avait trouvé des traces de sang sur la porte de la cave. En descendant les marches pour regarder de plus près, il a trouvé un petit sac contenant des “bas pour femmes” et d’autres articles, ce qui l’a incité à appeler les autorités locales pour voir s’il y avait des informations faisant état de disparitions de femmes.

Après avoir découvert qu’il n’y avait aucun rapport, il a fermé la porte de la cave et est remonté les escaliers pour continuer à travailler sur les rénovations, par la prise.

Peu de temps après, l’électricité de certains points de vente a cessé de fonctionner, alors il s’est aventuré à nouveau dans la cave pour enquêter et est tombé sur la mystérieuse femme.

Wilkerson l’a décrite comme dans la vingtaine avec de longs cheveux bruns et a dit qu’elle était “couverte de saleté”.

“Elle a dit: ‘Je me cache de quelqu’un’ ‘”, a déclaré Wilkerson à la source, ajoutant qu’elle s’était rapidement enfuie dans la rue et n’était pas revenue depuis.

Wilson a dit qu’il n’était pas sûr “depuis combien de temps la femme vivait dans la cave”, selon le Daily News.

Comme rien n’a été volé, Wilson a déclaré qu’il ne poursuivrait pas les charges, bien qu’il ait parlé à la police par la suite.

“J’ai demandé aux officiers pourquoi ils souriaient et ils ont dit que peu importe comment ils rédigeaient le rapport, cela allait dire que le maire avait enfermé une femme dans sa maison”, a déclaré Wilkerson. WNKY.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

. / Instagram

Comment les célébrités s’auto-isolent pendant le verrouillage du coronavirus