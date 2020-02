Le Mandalorien obtient une gamme de marchandises

2020-02-20 19:30:05

“ The Mandalorian ” obtient sa propre gamme de marchandises, y compris des jouets, des objets de collection, des livres, des articles pour la maison, des vêtements, des jeux, des accessoires et plus, principalement inspirés de l’enfant.

«The Mandalorian» obtient sa propre gamme de marchandises.

La série dérivée à succès «Star Wars» – qui est actuellement disponible sur Disney + – recevra sa propre gamme de produits sous licence officielle, y compris des jouets, des objets de collection, des livres, des articles pour la maison, des vêtements, des jeux, des accessoires et plus encore, inspirés par les personnages de la série.

L’enfant – connu affectueusement sous le nom de Baby Yoda – sera le principal point de mire de la marchandise, y compris une figure animatronique exclusive du personnage, qui a été réalisée par Hasbro et sera disponible en précommande à partir du jeudi (20.02.20) de la plupart des principaux détaillants.

Il y aura également un ensemble de construction LEGO comprenant le navire Razor Crest du Mandalorian, ainsi qu’un kit de construction LEGO BrickHeadz, qui mettra en vedette le Mandalorian et l’enfant.

Certains produits de la gamme seront exclusifs à shopDisney.uk, aux magasins Disney et aux parcs Disney, avant d’être commercialisés plus tard cette année.

Le créateur de “The Mandalorian” Jon Favreau a déclaré: “Trouver des moyens d’engager et de surprendre le public avec cette nouvelle histoire de” Star Wars “a été une formidable opportunité. comme “Baby Yoda” ensemble. C’est quelque chose de spécial à l’ère des spoilers. Je suis tellement reconnaissant du partenariat avec les équipes de Lucasfilm et Disney qui traduisent ces personnages en produits pour les fans. ”

Alors que Ken Potrock, président de la commercialisation des produits de consommation, Parcs Disney, expériences et produits, a ajouté: “Des personnages exceptionnels comme l’Enfant à la bien-aimée Skywalker Saga et tout le reste, Star Wars a la capacité de se connecter avec les fans génération après génération. un honneur de pouvoir proposer des produits et des expériences qui permettent à nos fans du monde entier de célébrer leurs personnages et histoires préférés 365 jours par an. ”

L’émission est actuellement disponible sur Disney + aux États-Unis et sera lancée au Royaume-Uni lorsque le service de streaming arrivera le 24 mars.

Mots clés: Jon Favreau

Retour au flux

.