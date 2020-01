Le mari de Gwyneth Paltrow l’a aidée à traverser le voyage MDMA

2020-01-18 02:30:04

Gwyneth Paltrow a compté sur son mari Brad Falchuck pour l’aider à traverser son voyage MDMA “émotionnel”, après qu’elle ait pris le médicament pendant ses vacances avec Brad au Mexique.

La fondatrice de Goop a pris le médicament – qui est également connu sous le nom d’ecstasy – pendant ses vacances au Mexique avec Brad avant de se marier, et a déclaré qu’elle avait trouvé l’expérience profondément émouvante et qu’elle était heureuse d’avoir son beau “profondément sage” sous la main. pour la soutenir.

Elle a dit: “Je n’ai jamais pensé à la MDMA comme psychédélique et quand je l’ai prise, je n’ai pas halluciné. Ce n’était pas une rave, c’était en fait très, très émotif et j’étais avec mon petit-ami d’alors, qui est maintenant mon mari, et il est une personne très empathique, très profondément sage et il a pu m’aider à traverser. ”

Et Gwyneth songe à utiliser le médicament à des fins de “thérapie”.

Elle a ajouté dans le premier épisode de sa nouvelle série Netflix “The Goop Lab”: “Cela me fait penser qu’il y a tellement de choses à découvrir si je le faisais [for therapy purposes]. ”

L’actrice de 47 ans a élargi sa marque de style de vie Goop et a récemment publié une bougie de 75 $, qu’elle a malicieusement nommée “ This Smells Like My Vagina ”, sur sa boutique en ligne Goop.

Gwyneth a révélé que la bougie parfumée au géranium, à la bergamote aux agrumes et au cèdre était à l’origine une plaisanterie, mais a évolué vers un parfum “magnifique” mais “inattendu”.

La description du produit se lit comme suit: “Cette bougie a commencé comme une blague entre le parfumeur Douglas Little et GP – les deux travaillaient sur un parfum, et elle a laissé échapper” Uhhh..this odeurs comme un vagin “- mais a évolué en un drôle, magnifique , parfum sexy et magnifiquement inattendu. (Cela s’est avéré être parfait comme une bougie – nous avons fait un essai sur un In Goop Health, et il s’est vendu en quelques heures.) C’est un mélange de géranium, de bergamote aux agrumes et d’absolu de cèdre juxtaposé à la rose de Damas et à la graine d’ambrette qui nous fait penser à la fantaisie, à la séduction et à une chaleur sophistiquée. “

