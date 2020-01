Le mari de Jill Duggar, Derick Dillard, pourrait prétendre qu’il s’est volontairement fait virer de TLC

Depuis que Jim Bob et Michelle Duggar ont mis leurs 19 enfants sous les projecteurs pour la première fois, les drames ne manquent pas. De tout ce qui s’est passé avec Josh Duggar à de nombreuses rumeurs de combats et de querelles entre les frères et sœurs Duggar, il est difficile de savoir ce qui est réel et ce qui est fabriqué. Et à la fin de 2019, tous les yeux étaient tournés vers le mari de Jill Duggar, Derick Dillard, alors qu’il renversait une tonne de thé sur la famille Duggar.

Ceux qui suivent Jill et son mari savent qu’ils ne figurent plus régulièrement sur Counting On. Dillard a publié des tweets transphobes contre une autre co-star de TLC, et TLC a annoncé qu’ils ne travailleraient plus avec Dillard après cela.

Il semble cependant que Dillard ait eu un plan en place à l’époque. Est-il possible qu’il ait prévu les tweets pour le retirer définitivement de la série? Voici ce que les adeptes aux yeux d’aigle ont remarqué, ainsi que ce que Dillard a dit dans le passé concernant le tir.

Le mari de Jill Duggar, Derick Dillard, aurait été licencié de “Counting On”

Ceux qui regardent les Duggars depuis des années se souviennent peut-être du moment où Dillard et Jill étaient toujours des habitués de 19 Kids et Counting and Counting On. Mais tout a changé au cours de l’été 2017. Dillard a lancé des tweets transphobes contre la star de TLC, Jazz Jennings, et la tirade ne s’est pas bien passée avec le réseau.

«Quel oxymore… une émission de« réalité »qui suit une non-réalité. «Transgenre» est un mythe. Le sexe n’est pas fluide; c’est ordonné par Dieu », a tweeté Dillard après que TLC a promu le spectacle de Jennings, I Am Jazz. Dillard a poursuivi en faisant délibérément de la méprise sur le jazz, et il s’est également prononcé contre d’autres couples de même sexe célèbres.

Après cela, TLC est intervenu pour donner à Dillard le démarrage. Le réseau a annoncé sur les réseaux sociaux que les déclarations de Dillard sont les siennes et ne reflètent pas les sentiments du réseau, mais ils ont également annoncé qu’ils ne travailleraient plus avec lui.

Dillard prétend que lui et Jill sont partis de leur propre gré

Alors que TLC a clairement indiqué qu’ils avaient supprimé Dillard, Dillard avait une opinion différente sur ce qui s’est passé – et son histoire a changé plusieurs fois. «Ils ne vous diront pas que j’ai été viré parce que je ne l’ai pas été. Nous voulions partir et ils ne voulaient pas que nous le fassions. C’est la vérité », a tweeté Dillard. Et il a ensuite expliqué dans un message sur les réseaux sociaux maintenant supprimé qu’il était dans un «faux contrat» avec TLC qui l’a également empêché, ainsi que Jill, de poursuivre leur travail missionnaire.

Cette information antérieure fait écho à ce que Dillard a partagé avec ses abonnés Instagram à la fin de 2019. Un de ses abonnés lui a demandé si lui et Jill ne voyaient plus jamais les autres Duggars – et cela a lancé une discussion d’une semaine entre Dillard et ses fans concernant ce qui était vraiment arrivé entre lui, Jill et TLC.

Dillard a révélé que pour que Jill et lui assistent aux événements de la famille Duggar, ils doivent obtenir l’autorisation expresse de Jim Bob. «Jill a même dû demander à JB la permission de se rendre à la maison pour aider sa sœur lorsqu’elle était en travail parce que sa sœur voulait son aide, mais Jill ne pouvait pas fournir son assistance tant que nous n’avions pas obtenu l’autorisation de JB», a-t-il mentionné.

Non seulement cela, mais Dillard a également appelé TLC et a déclaré avoir «fait pression» sur une «victime d’abus» (Jill) «pour continuer à filmer lorsque nous avons essayé d’arrêter, juste pour qu’ils puissent continuer avec Jill et Jessa: compter sur après 19K et C».

Dillard pourrait en fait dire qu’il s’est fait virer délibérément du spectacle

Derick Dillard visite «Extra» dans leurs studios de New York | D Dipasupil / . pour Extra

Les utilisateurs de Reddit ont trouvé des preuves suggérant que Dillard pourrait avoir une autre histoire à propos de ses fameux tweets. Un commentaire sur Instagram a défendu Jill et son mari affirmant que les tweets étaient «un moyen stratégique de sortir de la série, car comme il l’a dit, cela les conduisait au bord de la folie, faisant en outre un film victime d’abus afin que la série puisse continuer. … ». Le commentaire se termina par:« Il s’est jeté sur un hachoir pour sa femme… et ça a marché. »

Selon Reddit, Dillard a «aimé» ce commentaire, ce qui fait croire à tout le monde que cet utilisateur Instagram est sur place.

Alors que certains utilisateurs de Reddit croient à cette histoire, d’autres sont sceptiques.

“Stratégique? Probablement pas. Ce commentaire le fait juste bien paraître. Il voulait dire ce qu’il a dit à propos de Jazz Jennings », a noté un utilisateur de Reddit.

«Derick se prépare-t-il à monter sur un cheval géant pour sauver Jill de tout mal maintenant? Je ne crois tout simplement pas ce nouveau cadrage du récit », a ajouté un autre.

Que Dillard ait utilisé sa tirade sur Twitter pour le faire stratégiquement retirer Jill de Counting On ou non, il n’y a certainement aucune excuse pour l’attaque. Nous espérons que Dillard va vraiment écrire un livre révélateur afin que nous puissions avoir toutes ses revendications en un seul endroit et obtenir l’histoire complète de son point de vue.

