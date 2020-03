Le mari de Jill Duggar, Derick Dillard, vient de refaire un coup de poignard chez Jim Bob Duggar

Ce n’est pas facile d’être constamment sous les projecteurs. Quant aux enfants adultes de Jim Bob et Michelle Duggar, nous les surveillons depuis des années – et c’est Jill Duggar qui retient beaucoup l’attention maintenant. Alors que Jill a fait ses débuts sur TLC il y a des années avec des émissions comme 19 Kids and Counting, elle et son mari, Derick Dillard, ne font plus partie de Counting On. Et il y a eu beaucoup de spéculations concernant leur position avec les autres Duggars.

À la fin de 2019, Derick a raconté à un abonné Instagram tout sur sa relation avec la famille Duggar. Et ses affirmations cinglantes ont circulé à travers la communauté des fans. Maintenant, il semble qu’il ait juste «aimé» un commentaire d’un adepte d’Instagram qui claque complètement Jim Bob. Voici ce qui s’est passé.

Derick Dillard a affirmé que Jill Duggar n’était pas autorisée au domicile de la famille Duggar sans autorisation

Il y a eu de fortes spéculations pendant des années que Jill est à l’écart avec le reste de sa famille. Et Derick a semblé le confirmer à la fin de 2019. Pendant la saison des fêtes, un fan a demandé à Derick via les commentaires Instagram si lui et Jill voyaient jamais le côté de Jill dans la famille. À cela, Derick a répondu, “c’est juste plus difficile maintenant parce que nous ne sommes pas autorisés à la maison quand JB n’est pas là.”

Derick est ensuite allé plus loin et a expliqué que Jill avait besoin d’une autorisation pour se rendre au domicile de la famille Duggar lorsque Jim Bob n’était pas là. “Jill a même dû demander à JB la permission de se rendre à la maison pour aider sa sœur lorsqu’elle était en travail parce que sa sœur voulait son aide, mais Jill ne pouvait pas fournir son assistance tant que nous n’avions pas obtenu l’autorisation de JB”, a expliqué Derick.

Pour couronner le tout, il a ensuite ajouté que TLC “faisait pression sur une victime d’abus” pour qu’elle continue à filmer quand Jill n’en voulait plus.

Jill Duggar vient de rendre visite à sa mère et ses frères et sœurs

Nous voyons rarement Jill traîner avec ses frères et sœurs. Mais une fois que Jinger est arrivé en ville en février 2020, Jill, Jessa, Lauren et plusieurs autres Duggars ont tout raconté sur le lien de leur sœur. Il semble que les dames soient allées à Target puis à Panera Bread pour un repas. Et de nombreux petits-enfants Duggar étaient également impliqués. Bien que nous n’ayons vu aucun mari traîner, nous avons repéré des bébés et les fils de Jill, Israël et Samuel.

De nombreux fans aiment entendre comment Jill s’éloigne de sa famille. Mais c’est aussi agréable de la voir tisser des liens avec ses sœurs.

«Ravi de vous voir tous ensemble en même temps. J’espère que vous vous êtes tous amusés et que vous en avez prévu un autre! » un abonné a commenté la photo de Jill d’elle, Anna, Joy-Anna, Jinger, Jessa et Jana.

Derick a juste «aimé» un commentaire très révélateur

Nous ne savons pas ce que Derick pense de la sortie, mais il semble qu’il veuille le meilleur pour Jill quoi qu’il arrive. Il vient peut-être aussi de jeter un peu d’ombre sur Jim Bob. Un utilisateur de Reddit a trouvé l’un des abonnés de Derick et Jill écrit: “Heureux que vous ayez été” autorisé “à leur rendre visite”, sur l’une des photos Instagram du couple. Et Derick a «aimé» le commentaire.

«Il est temps d’aller sans contact. Honnêtement, ils ne devraient pas aller chez quelqu’un qui n’en veut pas », a commenté un utilisateur de Reddit. «Malheureusement, ses frères et sœurs sont si contrôlés qu’ils peuvent de toute façon rompre avec elle. Je suis content que Derick ne prenne pas la merde de JB. “

Un autre a ajouté qu’ils «adorent» voir Derick donner «j’ai raison sur tout ce qui concerne l’énergie» envers Jim Bob, car il «doit être retiré».

Il est clair que Derick est prêt à défendre sa position auprès de tous ceux qui le demandent. Et nous espérons tous un livre révélateur de lui à l’avenir!

