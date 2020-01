Le mari de Julianne Hough, Brooks Laich, veut «explorer» sa sexualité

Julianne Hough’s mari Brooks Laich veut “vraiment plonger” dans sa sexualité en 2020.

Tout en parlant sur son podcast “Comment les hommes pensent” avec Gavin DeGraw Lundi, Laich a révélé qu’il voulait “explorer” davantage sa sexualité, admettant qu’il ne se sentait pas encore “à 100% pleinement exprimé”.

“L’un de mes objectifs cette année est d’explorer vraiment, d’apprendre sur la sexualité”, a expliqué l’ancien joueur de la LNH. “Les gens pensent que la sexualité n’est que l’acte sexuel, le simple fait d’avoir des relations sexuelles et il y a tellement plus.”

“Voici une question”, a poursuivi Laich. “C’est une question honnête pour tout le monde dans cette salle, et pour chaque personne qui écoute: Êtes-vous pleinement à 100% pleinement exprimé dans votre vraie sexualité? Avec votre partenaire? Avec tout? Vous ne pouvez pas imaginer avoir une meilleure vie sexuelle? Êtes-vous vraiment là-bas? Je ne le suis pas non plus. C’est donc un de mes objectifs cette année que je vais vraiment plonger. Alors nous sommes tous essentiellement, c’est un état de souffrance. “

Il a poursuivi: “Nous ne sommes pas des 10 sur 10. Cela ne signifie pas que vous êtes le meilleur interprète. Cela signifie simplement:” Êtes-vous pleinement exprimé? ” Savez-vous même qui vous êtes sexuellement? Et moi, vraiment, dans mon cœur, non. Mais je suis super excité par ce voyage pour vraiment apprendre sur la sexualité et aussi améliorer ses performances, mais aussi juste la compréhension de qui je suis, qui est ma femme, ce genre de danse. “

Laich a également ajouté qu’il prévoyait d’adopter une approche «plaisir d’abord» dans sa vie. “Vous êtes plus aimant, plus gentil, plus patient, vous avez plus de gratitude pour tout, tout le monde est génial, les choses sont plus drôles”, a-t-il déclaré.

“Le plaisir d’abord est un nouveau concept que j’essaie d’explorer dans ma vie parce qu’il ne l’a pas été”, a ajouté Laich. “Ce fut presque la dernière au cours de ma vie.”

Laich s’ouvre sur sa sexualité au milieu de rapports selon lesquels Hough et lui ont des problèmes de mariage. Le couple, marié depuis 2017, a connu une période difficile dans leur mariage, selon des sources Gens plus tôt ce mois-ci.

Alors que Laich et Hough n’ont pas encore abordé les rumeurs publiquement, les fans ont souligné que Hough ne portait pas sa bague de mariage lors de l’hébergement du “Nouvel An” de NBC avec Carson Daly. Cela a suivi peu de temps après la danseuse professionnelle a partagé une vidéo la veille de Noël où elle était également sensiblement sans sonnerie.

Laich a abordé le sujet de la sexualité le mois dernier lorsqu’il a partagé un post sur ses histoires Instagram. En remplissant un questionnaire sur les résolutions de 2020, Laich a répondu à la question «Je veux apprendre» avec «plus sur mon intimité et ma sexualité».

Au cours de l’été, Hough révélé à Santé des femmes qu’elle n’est “pas droite”.

“JE [told Laich], ‘Vous savez que je ne suis pas hétéro, non?’ Et il m’a dit: «Je suis désolé, quoi?» Je me suis dit: «Je ne le suis pas. Mais je choisis d’être avec toi », a-t-elle expliqué au magazine.

Laich a pris sur Instagram pour louer sa femme pour son honnêteté.

“Si fier de ma femme @juleshough pour la femme qu’elle est, et de son courage à partager son parcours d’épreuves et de triomphes”, écrit-il. “Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ci-dessous, et rejoindre le mouvement qu’elle crée autour de la transformation et de la croissance personnelles! Je t’aime tellement bébé!”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

Gabrielle Union et America’s Got Talent Style de Julianne Hough