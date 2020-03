Le mari de Melissa Benoist, Chris Wood, fait allusion au sexe de leur bébé

Sur Supergirl, Kara Zor-El a eu sa part de drame romantique. Les fans étaient enracinés pour sa romance malheureuse avec Mon-El, mais hélas, le prince Daxamite a suivi son destin pour devenir un héros dans un avenir lointain. En réalité, les acteurs qui jouent Kara et Mon-El sont un couple marié et heureux avec leur premier enfant en route. Melissa Benoist et Chris Wood ont annoncé la grossesse via Instagram, et il semble maintenant que Wood soit de nouveau allé sur Instagram pour révéler le sexe du bébé.

Melissa Benoist et Chris Wood | Albert L. Ortega / .

Melissa Benoist et Chris Wood se sont rencontrés sur le plateau

En mars 2017, Daily Mail a rapporté que Benoist et Wood formaient officiellement un couple. Le couple a commencé à se fréquenter peu de temps après leur rencontre sur le tournage de Supergirl lorsque Wood a rejoint le casting de la saison 2.

Wood n’était qu’une partie de l’émission pour les saisons 2 et 3, avec une apparition spéciale dans la saison 5 pour le 100e épisode, mais hors écran, lui et Benoist semblent inséparables. E! Les nouvelles ont confirmé que le couple avait fait le lien en septembre 2019, et les deux stars publient fréquemment des instantanés sur Instagram, partageant leur amour avec le monde.

Instantanés Instagram de Benoist et Wood

Fans de

Benoist et Wood peuvent suivre le parcours du couple sur Instagram, y compris sur le plateau

photos et intérêts personnels. Benoist et Wood sont également connus pour

utiliser occasionnellement la plateforme pour promouvoir des responsabilités sociales comme

l’exercice du droit de vote.

Une grande partie de leur activité sur les réseaux sociaux est du matériel de bien-être que les fans adorent. Les vacances et les aventures sont au centre des préoccupations, du ski au bowling en passant par les matchs de baseball. Les souvenirs des activités actives du couple existent en couleur sur Instagram. En mars, les jeunes mariés ont annoncé leur grossesse à leurs adeptes, et Wood a suivi avec un indice sur le sexe de l’enfant.

Wood laisse entendre que c’est un garçon

Dans une publication Instagram du 21 mars, Wood a partagé une photo de deux baskets New Balance – une taille adulte et l’autre taille pinte. La légende disait:

“Mon petit garçon va faire du rock 990 comme son

papa et cela rend le monde un peu moins triste aujourd’hui. »

Sur la base du post, il semblerait que Wood vient de renverser les fèves sur le sexe de son enfant avec Benoist. La légende de Wood semble révéler que l’actrice de Supergirl porte un petit garçon rebondissant.

Quand Benoist doit-il livrer?

Benoist et Wood n’ont pas encore partagé de date d’échéance pour leur enfant, mais le moment de l’annonce pourrait indiquer dans quelle mesure la grossesse a progressé. Selon healthline.com, la majorité des médecins effectueront une échographie dans laquelle le sexe peut être déterminé vers 18-21 semaines après la grossesse. Cependant, certains tests peuvent révéler le sexe dès 14 semaines. Si le couple partageait la nouvelle immédiatement après avoir appris le sexe, il pourrait anticiper une date d’échéance au milieu de l’été.

Selon un article Instagram de Benoist, Supergirl a commencé à filmer la saison 5 en juin 2019. Si Benoist livre pendant l’été, cela pourrait signifier retarder la saison 6 de l’émission, commencer la saison sans le personnage principal ou trouver des solutions créatives pour se cacher le bébé bosse devant la caméra. Supergirl est diffusée le dimanche à 21 h sur The CW.

