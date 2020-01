Le mari de soutien de Jessica Simpson

Le mari de Jessica Simpson, Eric Johnson, a arrêté de boire quand elle a décidé de devenir sobre et elle l’a félicité pour son soutien.

La chanteuse de 39 ans a félicité son mari – avec qui elle a des enfants Maxwell, sept ans, Ace, six ans et le bébé Birdie, 10 mois – pour l’avoir aidée à renoncer à l’alcool en 2017 en allant au teetotal avec elle.

Écrivant dans son mémoire «Open Book», extrait dans PEOPLE, Jessica a expliqué: «Eric a renoncé à boire à la seconde où je l’ai fait. Il a dit:« Je vais le faire avec toi, bébé. C’était comme aucun biggie et il n’est pas revenu en arrière ou a regardé en arrière.

“C’est juste comme ça. C’est une personne très désintéressée et aimante qui est le père le plus incroyable de la planète.”

Jessica avait précédemment révélé qu’elle “tuait” [herself]”avec des drogues et de l’alcool en essayant de bloquer la douleur d’être maltraité dans son enfance.

La star a été avertie par des médecins que son automédication mettait sa vie en danger, elle a donc pris la décision de devenir sobre en novembre 2017.

Elle a dit: “Je me tuais avec toutes les boissons et les pilules.

“Renoncer à l’alcool a été facile. J’étais en colère contre cette bouteille. Comment elle m’a permis de rester complaisante et engourdie.”

Jessica a affirmé qu’elle avait été maltraitée pour la première fois à l’âge de six ans et qu’elle “partageait un lit avec la fille d’un ami de la famille”.

Elle a admis: “Cela commencerait par me chatouiller le dos et ensuite entrer dans des choses extrêmement inconfortables.”

La chanteuse “ Ces bottes sont faites pour marcher ” cherchait désespérément à se confier à quelqu’un mais se sentait figée de peur et convaincue qu’elle était à blâmer.

Elle a écrit: “Je voulais le dire à mes parents. J’étais la victime mais d’une certaine manière je me sentais mal.”

Jessica a rappelé comment elle avait touché le fond après une fête d’Halloween chez elle en 2017.

Elle a dit à ses amis les plus proches: “Je dois m’arrêter. Quelque chose doit s’arrêter. Et si c’est l’alcool qui fait ça, et qui aggrave les choses, alors j’arrête.”

La star est sobre depuis ce jour grâce au soutien de ses amis, de ses parents et de sa famille, ainsi que d’une équipe de médecins et de deux séances de thérapie par semaine et a admis que sa nouvelle clarté est un “cadeau continu”.

Elle a dit: “Quand j’ai finalement dit que j’avais besoin d’aide, c’était comme si j’étais cette petite fille qui l’avait retrouvée appeler dans la vie.

“J’ai trouvé la direction et c’était de marcher droit devant sans crainte.

“L’honnêteté est difficile, mais c’est la chose la plus gratifiante que nous ayons. Et passer de l’autre côté de la peur est magnifique.”

