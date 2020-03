Le mari de Yolanda Leak était-il un criminel de carrière?

La star de Fiancé de 90 jours, Yolanda Leak, semble avoir des couches sur les couches de son histoire. Au début, les fans étaient inquiets pour la nouvelle star de téléréalité, car il semblait qu’elle était en train de se faire pêcher. Maintenant, avec de nouvelles informations à portée de main sur un deuxième copain présumé, les fans ont de quoi réfléchir. De plus, il semble que le mari décédé de Yolanda Leak ait eu quelques démêlés avec la justice – et puisse avoir été quelque chose d’un criminel de carrière, d’après son dossier.

L’histoire de Yolanda Leak

Yolanda fuite de fiancé de 90 jours | dietnot2017 via Instagram

Yolanda Leak a une histoire assez impressionnante en matière de volonté. La mère de six enfants est originaire de Las Vegas, Nevada, et quand son mari est décédé, cela a changé son monde.

Le mari de la star de 90 jours Fiancé, Dwayne, est décédé des suites d’une maladie rénale. Lors de la première de la saison, Yolanda Leak a expliqué que la mort de Dwayne l’avait motivée à commencer un voyage de perte de poids qui avait finalement entraîné la perte de la moitié de son poids corporel.

La star de téléréalité a expliqué: «J’ai surmonté de nombreuses difficultés dans ma vie, mais le plus gros obstacle était mon poids. J’avais plus de 300 livres. “

Yolanda Leak a pu perdre plus de 150 livres au cours de son processus. Elle a raconté aux producteurs la mort de son mari: «Quand il est décédé, cela m’a réveillé. Je savais qu’il était temps de changer ma vie et de retrouver la santé, pas seulement pour moi, mais surtout pour mes enfants. »

«Je peux compter le nombre d’hommes avec qui je suis sorti d’une part. Mais, je n’avais qu’un seul amour, c’était Dwayne. J’étais avec lui depuis 30 ans. Mais Dwayne souffrait d’une maladie rénale. Cette maladie ravage votre corps et vous fait sortir, vous savez, plus tôt que prévu. Dwayne est décédé », a expliqué Yolanda.

Maintenant, Yolanda cherche l’amour à l’étranger sous la forme d’un homme qui passe par Williams. Yolanda a rencontré le prétendant sur Instagram, mais les fans ne sont pas sûrs de savoir qui il prétend être. En fait, ils soupçonnent Williams de pêcher le poisson avec Yolanda Leak.

Le mari de Yolanda Leak était-il un criminel de carrière?

Yolanda fuite de fiancé de 90 jours | dietnot2017 via Instagram

Si l’amour du fiancé de 90 jours de Yolanda Leak fait la pêche au chat, ce ne sera pas sa première déception en ce qui concerne les hommes. Le mari de Yolanda a purgé une peine de prison lorsque les deux se sont mariés. Apparemment, Dwayne est décédé pendant son incarcération et avait été emprisonné six ans avant sa mort.

Lors de la première, Yolanda a expliqué: «Dwayne était l’amour de ma vie, mais il avait des problèmes, vous savez, avec la loi. Il y a environ 6 ans, Dwayne, il était enfermé. Ce fut un choc pour nous. C’est la dernière fois que je l’ai vu parce qu’il n’a jamais voulu que nous lui rendions visite en prison. Nous avons donc, vous savez, honoré ses souhaits. »

Un Instagrammer nommé @ crazyeyeskm2 a découvert le nom de famille de Dwayne, Ballard, et un article dans The Baltimore Sun qui suggère que Dwayne a été arrêté pour plusieurs casse de bijoux. Apparemment, ce n’était que l’un des vols de bijouterie à cordes dans lesquels Dwayne Ballard était complice avec un autre homme.

L’article de Baltimore Sun se lit en partie: «La police a déclaré que Garrus est accusé d’avoir volé des bijouteries dans le New Jersey, le Maryland, la Virginie, la Géorgie, le Michigan, la Californie, l’Iowa, le Connecticut et le Tennessee. Ballard est soupçonné d’avoir aidé Garrus dans des vols dans l’Iowa et le Tennessee, ont déclaré les autorités. »

De plus, Dwayne Ballard a également été arrêté en juin 1991 après une tentative infructueuse de voler une bijouterie à Westminster, Maryland. Il semble que Dwayne Ballard ait également été arrêté en 2013 sur un chef d’accusation de crime pour avoir reçu des biens volés, comme l’a rapporté Starcasm.