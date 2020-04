Le mari disparu de Carole Baskin fait l’objet d’une nouvelle série d’identité

La véritable identité du réseau criminel saute dans la mêlée “Tiger King”, mais avec un accent plus éloigné de la ménagerie de personnages qui a transformé les docuseries Netflix en un phénomène pandémique. Au lieu de cela, le réseau explorera la question sans réponse qui a vraiment saisi la nation: qu’est-il arrivé au mari de Carole Baskin?

Depuis que la série Netflix a pris d’assaut la nation, Baskin a pris le poids de la chaleur des allégations choquantes répandues tout au long de la série pour la théorie selon laquelle elle aurait tué et nourri son premier mari avec ses tigres.

Cette affirmation n’a jamais été prouvée, et Baskin la nie avec ferveur à ce jour, mais la vérité est que son mari a disparu et que cette affaire reste non résolue et largement ouverte. En fait, il a récemment été rouvert par les autorités de la Floride après que “Tiger King” a suscité un nouvel intérêt pour cette histoire, dans l’espoir que de nouvelles pistes arriveront ou émergeront.

En attendant, Investigation Discovery est prêt à jeter un coup d’œil à ce que les autorités savent vraiment avec un examen approfondi d’une histoire qui a été incroyablement modifiée dans la série Netflix de sept heures.

“Aimez-la ou détestez-la, Carole est maintenant dans le ring central du cirque des gros chats”, a déclaré le réseau dans un communiqué reçu par Divertissement hebdomadaire. “Est-elle une croisée désintéressée et protectrice des animaux, qui a trouvé une force inimaginable malgré la mystérieuse disparition de son mari? Ou assistons-nous enfin au plan directeur de Carole Baskin qui prendra enfin effet?”

Prouvant qu’ils n’ont pas peur de se pencher sur les aspects les plus sensationnels de l’histoire, ils ont poursuivi: “Malgré ses allégations d’innocence, a-t-elle orchestré la disparition de Don Lewis pour prendre le contrôle de sa fortune, consolider le pouvoir et dévaster ses ennemis “Personne ne semble parler – sauf un homme – et cet homme est le centre de la prochaine série d’investigation d’ID.”

Cette personne, Joe Exotic, est-elle maintenant en prison pour avoir tenté d’embaucher un agent secret pour tuer Baskin? Appelée “Enquête sur le monde étrange de Joe Exotic”, ID dit que les fans verront enfin “l’enquête que vous n’avez pas pu voir, révélant les secrets que seul Joe connaît et les séquences exclusives qui n’ont jamais été montrées”.

