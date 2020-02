Le mariage de 12 jours de Pamela Anderson s’est terminé par un message texte

Parfois, il est simplement plus facile d’envoyer un texte.

Pamela Anderson n’a passé que cinq jours avec Jon Peters en tant que jeune marié avant que le producteur du film annule le tout le mois dernier en envoyant un message depuis son téléphone portable, selon US Weekly.

La bombe emblématique, 52 ans, était loin de son mari à son domicile au Canada pour près de la moitié de leur mariage de 12 jours quand il lui a fait savoir que leur “belle fête d’amour incroyable” avait suivi son cours.

“Toute cette histoire de mariage … m’a fait peur”, a lu le texte.

“Cela m’a fait réaliser qu’à 74 ans, j’ai besoin d’une vie simple et tranquille et non d’une histoire d’amour internationale”, poursuit le message. “Par conséquent, je pense que la meilleure chose que nous pouvons faire est que je vais m’en aller pendant quelques jours et peut-être que vous devez retourner au Canada, nous l’avons fait. Le monde sait que nous l’avons fait et je pense que maintenant nous besoin de suivre nos propres voies. J’espère que vous pouvez me pardonner. “

Il a été signalé que les documents officiels n’avaient jamais été remplis pour légaliser leur syndicat.

Le couple – qui était devenu ami après s’être rencontré au Playboy Mansion dans les années 1980 – s’est marié lors d’une cérémonie le 20 janvier à l’hôtel Shutters on the Beach à Santa Monica, en Californie.

“J’ai été ému par l’accueil chaleureux de Jon et de mon syndicat”, a déclaré Anderson dans un communiqué annonçant leur séparation le 1er février. Le Hollywood Reporter.

«Nous vous serions très reconnaissants de votre soutien alors que nous prenons un peu de temps pour réévaluer ce que nous voulons de la vie et les uns des autres. La vie est un voyage et l’amour est un processus. Avec cette vérité universelle à l’esprit, nous avons mutuellement décidé de différer la formalisation de notre certificat de mariage et de mettre notre foi dans le processus. Merci de respecter notre vie privée. ‘

Selon US Weekly, Jon a mis fin à sa rupture de message texte en disant qu’il voulait être dans sa vie pour toujours et qu’il voulait toujours qu’elle joue un rôle dans un film intitulé “Private Dancer”.

C’était le cinquième mariage pour les deux.

Jon était auparavant marié à Henrietta Zampitella, à l’actrice Lesley Ann Warren et aux producteurs Christine Forsyth-Peters et Mindy Peters. Il a trois enfants.

Pamela était auparavant mariée à Tommy Lee avec qui elle partage ses deux enfants Brandon, 23 ans, et Dylan, 22 ans.

Elle s’est mariée et a divorcé en 2006 avec Kid Rock. Elle a épousé Rick Soloman deux fois en 2007 et en 2013, les deux se terminant par un divorce.

