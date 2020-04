Le mariage de 30 ans de Meryl Streep donne à sa relation un aperçu dont tout le monde pourrait bénéficier

Meryl Streep est l’une des actrices les plus légendaires d’Hollywood aujourd’hui. Elle est une star depuis les années 1970 et a remporté de nombreux prix tout au long de l’année, dont trois Academy Awards et huit Golden Globes.

En plus d’avoir connu un énorme succès dans sa carrière, Streep a également un mariage qui a duré plus de quatre décennies. Quarante ans est certainement un nombre impressionnant, donc il y a sans aucun doute de nombreux fans qui aimeraient entendre des idées de Streep sur la façon de maintenir une relation pendant longtemps. Lisez la suite pour voir que Streep a à dire sur le succès de son mariage.

Le mari de Meryl Streep est le sculpteur Don Gummer

Streep est actuellement mariée au sculpteur Don Gummer, qui a environ trois ans de plus qu’elle.

Gummer est originaire de Louisville, Kentucky, bien qu’il ait grandi à Indianapolis, Indiana. Il a ensuite étudié l’art à l’École du Musée des beaux-arts de Boston, Massachusetts. Ensuite, il a fréquenté l’Université de Yale – la même école que Streep a fréquentée – et a obtenu son diplôme en 1973. Streep est diplômé de Yale en 1975.

ArtDaily a écrit que «les premiers travaux de Gummer se concentraient sur le dessus de table et la sculpture murale, mais au milieu des années 1980, il a déplacé son intérêt vers les grandes œuvres indépendantes, souvent en bronze». En outre, la publication a noté qu’à partir des années 1990, Gummer a également «ajouté une variété d’autres matériaux, tels que l’acier inoxydable, l’aluminium et le vitrail» dans ses œuvres.

Depuis 1973, Gummer a réalisé 22 expositions personnelles à travers le pays et même dans des endroits comme l’Italie et le Japon. Gummer a été reconnu à plusieurs reprises pour ses œuvres avec plusieurs prix et caractéristiques dans des collections publiques.

Meryl Streep et Don Gummer sont mariés depuis 1978

Streep et Gummer se sont rencontrés en 1978 après la mort de l’actuel petit ami de Streep, l’acteur John Cazale. Streep et Cazale ont été ensemble pendant environ deux ans avant de décéder d’un cancer du cerveau en phase terminale.

Selon Michael Schulman, qui a écrit la biographie Her Again: Becoming Meryl Streep, lorsque Streep s’est retrouvée expulsée du loft qu’elle partageait avec Cazale, son frère est venu l’aider avec son ami Gummer. Streep et Gummer sont par la suite devenus amis, et Gummer a même permis à un Streep accablé de douleur de rester dans son appartement pendant qu’il voyageait.

Il n’a pas fallu longtemps pour que la romance se développe entre Streep et Gummer. La paire a fait le noeud en septembre 1978, six mois seulement après la mort de Cazale. Alors que les amis et les membres de la famille étaient confus au sujet de la décision de Streep d’aller aussi vite, il est clair que Streep et Gummer savaient que leur relation n’était pas seulement un rebond.

Streep aurait déclaré plus tard: “Je n’ai pas surmonté la mort de John, mais je dois continuer à vivre et Don m’a montré comment faire.”

Streep et Gummer ont continué à rester ensemble décennie après décennie. Ils sont mariés depuis plus de quarante ans et ont quatre enfants: Henry (né en 1979), Mary (né en 1983), Grace (né en 1986) et Louisa (née en 1991).

Les secrets de Meryl Streep pour un mariage durable sont les communications

Maintenir la chimie pendant des années et des années est un défi pour de nombreuses personnes, bien que Streep et Gummer semblent avoir compris comment le faire depuis plus de quatre décennies.

Selon Streep, le secret d’un mariage durable est simplement la communication et l’écoute mutuelle. Elle a déclaré: «Vous devez parler de tous les problèmes qui se posent, même les plus petites choses. Vous devez écouter les problèmes, les suggestions et les conseils de votre partenaire et accepter que vous n’avez pas toujours raison. La conversation est la clé d’un mariage réussi. »

De plus, à un autre moment, Streep a également déclaré avec humour qu’il fallait aussi «de la bonne volonté et une volonté de se plier – et de se taire de temps en temps».