Le mariage de Kate Middleton et du prince William ne s'est pas remis des allégations d'affaire, selon des fans

Lorsque feu la princesse Diana a découvert que le prince Charles avait une liaison avec Camilla Parker Bowles, elle a été dévastée. L’affaire a été rendue publique et les gens ont pris le parti de la princesse Diana.

Les deux ont vécu un divorce en désordre. Le prince Charles est resté avec Parker Bowles, et ils sont ensemble à ce jour.

Toute la situation a rendu le prince Charles incroyablement impopulaire. Il a blessé sa famille avec son comportement irréfléchi. Ses jeunes fils ont visiblement été touchés. C'est pourquoi les fans ont été choqués lorsque des rumeurs se sont répandues plus tôt cette année selon lesquelles le prince William avait eu une liaison.

Personne ne voulait voir l'histoire se répéter dans la famille royale. Kate Middleton, comme sa défunte belle-mère, est une chérie publique. Les gens aiment sa douce énergie et la voir blessée serait bouleversante. Cela rendrait certainement le prince William aussi impopulaire que son père.

Y avait-il une liaison?

Prince William | Max Mumby / Indigo / .

Les preuves d'une affaire sont pour le moins rares. Les tabloïds britanniques sont notoirement vicieux. Les médias britanniques ont été accusés de répandre des rumeurs basées sur des mensonges auparavant. Le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan Markle poursuivent même une publication.

Plus tôt en 2019, la duchesse Kate s'est disputée avec une de ses amies: Rose Hanbury. Personne ne sait exactement pourquoi les deux voies se sont séparées, mais la presse a commencé à dire que c'était à cause d'une affaire entre Hanbury et le prince William.

Hanbury, mannequin, est mariée à un marquis. Cela signifie qu'elle est membre du cercle royal et est parfois tenue d'assister à des événements royaux.

En juin, Hanbury s'est présentée à l'un de ces événements sans son alliance. Des initiés proches de Hanbury ont déclaré que son mariage était dans un endroit difficile. Cela n'a fait qu'alimenter la spéculation sur une affaire.

Les fans pensent que cette seule chose signifie qu'ils ne vont PAS

Un clip d'un récent spécial royal de Noël est devenu viral. Les fans pensent que les actions de la duchesse Kate sont la preuve qu’elle et le prince William sont sur les rochers. Ou, à tout le moins, leur mariage n'est pas complètement guéri des allégations.

Dans A Berry Royal Christmas, le prince William et la duchesse Kate sont assis devant une cheminée. Dans un geste romantique, le prince William tend la main et la pose sur l'épaule de la duchesse Kate. Elle donne immédiatement un petit roulement d'épaule et oblige essentiellement le prince William à retirer sa main.

Il se pourrait que le haussement d'épaules soit involontaire, mais il semble que les initiés royaux admettent que le mouvement froid était délibéré.

Les initiés disent qu'il n'y a rien à voir ici

Le haussement d'épaules aurait pu être expliqué comme accidentel, mais ce n'est pas le chemin que les porte-parole royaux ont pris. Au lieu de cela, ils disent que la duchesse l'a fait exprès, mais ce n'est pas parce qu'elle est toujours amère face aux rumeurs de l'affaire.

Selon la ligne du parti, la duchesse Kate est tout simplement contre PDA. Comme elle est la future reine consort, elle ne juge pas approprié d'exprimer de l'affection en public, même si la personne avec qui elle l'exprime est le futur roi, même s'il initie le PDA.

Les porte-parole ont jeté de l'ombre sur le duc et la duchesse de Sussex pour faire bonne mesure, en disant: «Le couple, contrairement au prince Harry et Meghan Markle, tient à garder le PDA au minimum dans les événements publics, car ils sont le futur roi et reine."

Oui, les preuves de l'affaire présentées au public étaient minimes. Mais maintenant, il semble qu'il pourrait y en avoir plus derrière des portes closes. Il est tout à fait logique que Kate pense que le PDA n'est pas reine, mais si le futur roi lui-même initie, cela ne devrait-il pas être une exception? N'était-ce pas le roulement des épaules encore pire que le PDA? De plus, une main sur son épaule à travers la cheminée est à peine qualifiée d’affection.

La vérité pourrait être encore plus simple: certains fans pensent que le prince William a peut-être coché la duchesse Kate par inadvertance, ce qui a entraîné son tortillement. Si tel était le cas, alors sa réponse viscérale à son PDA n'est pas une réflexion sur le statut de leur mariage.