Le mariage de Pamela Anderson s’est terminé par texto

2020-02-08 07:00:04

Le mariage de Pamela Anderson avec Jon Peters aurait pris fin par SMS, trois jours seulement après avoir noué le nœud.

Le mariage de Pamela Anderson avec Jon Peters s’est terminé par texto.

La star de «Baywatch» a fait le lien avec le producteur de films le 20 janvier et a annoncé 12 jours plus tard qu’ils s’étaient séparés.

Selon Us Weekly, seulement trois jours après avoir noué le noeud, Jon a envoyé un SMS à Pamela pour mettre fin à leur “belle fête d’amour incroyable”.

Il aurait écrit: “Toute cette histoire de mariage … m’a fait peur. Cela m’a fait voir qu’à 74 ans, j’ai besoin d’une vie simple et tranquille et non d’une histoire d’amour internationale.

“Par conséquent, je pense que la meilleure chose que nous pouvons faire est que je vais m’en aller pendant quelques jours et peut-être que vous devez retourner au Canada, nous l’avons fait. Le monde sait que nous l’avons fait et je pense que maintenant nous besoin de suivre nos propres voies. J’espère que vous pouvez me pardonner. ”

Le couple n’a jamais déposé de documents officiels pour leur mariage, donc ce n’était pas encore légal lorsqu’ils ont décidé de se séparer.

Et des amis ont affirmé que Pamela, 52 ans, estimait avoir bougé trop vite.

Une source a déclaré à PEOPLE: “Bien qu’ils se connaissent depuis plus de 30 ans, ils n’avaient jamais vécu ensemble. Vivre avec quelqu’un, on apprend vraiment à le connaître. Pam est une romantique, mais elle est aussi très indépendante … Tout cela se sont déplacés un peu vite, alors ils ont tous deux accepté de le reporter. ”

Selon un autre initié, la beauté blonde pensait qu’elle avait fait une “terrible erreur” après qu’elle et Jon – avec qui elle était sortie il y a 30 ans – n’avaient passé qu’un jour et demi ensemble en tant que mari et femme.

Pamela aurait trouvé son nouveau mari autoritaire et trop concentré sur la célébrité, ce qui ne l’intéresse plus car elle est plus dévouée à son œuvre caritative et activiste.

La source a déclaré: “[Pamela felt Jon was] essayant de trop la contrôler.

“Pamela a senti qu’il était frustré par la façon dont elle voulait maintenir son indépendance financière … Il a commencé à appeler sa carrière et à la lancer dans un film sur lequel il travaillait, des choses qu’elle ne voulait pas.”

Mots clés: Pamela Anderson, Jon Peters

Retour au flux

.