Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle va-t-il souffrir après leur sortie royale?

Un changement de vie majeur, comme un grand déménagement, peut être stressant pour n’importe quelle famille, mais le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, feront-ils face à une pression sur leur mariage après leur grande sortie de la famille royale? Un expert royal prévient que la relation entre le prince Harry et Meghan pourrait souffrir de leur déménagement au Canada.

Le prince Harry et Meghan ont annoncé leur sortie et la reine a approuvé

En janvier 2020, à la suite d’une pause prolongée de leur famille royale

devoirs, le prince Harry et Meghan sont revenus et ont publié une déclaration annonçant

leur intention de prendre du recul par rapport à leurs fonctions.

La reine Elizabeth a convoqué une réunion spéciale avec le prince Harry, le prince William et le prince Charles pour déterminer comment ils allaient aller de l’avant et a finalement publié une déclaration qui offrait son soutien.

En partie, la reine a partagé: «Bien que nous aurions préféré qu’ils restent des membres à temps plein de la famille royale, nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante en famille tout en restant une partie appréciée de ma famille. “

L’approbation de la reine est venue avec des stipulations pour le prince Harry

et Meghan pour faire ce mouvement, y compris renoncer à leurs titres de RHS et tout public

financement qu’ils avaient reçu.

Le prince Harry a déclaré qu’il n’avait «aucune autre option»

Le prince Harry a expliqué pourquoi lui et Meghan ont dû prendre cette décision drastique dans un discours émotionnel qu’il a prononcé lors d’un dîner pour les partisans de Sentebale à Londres en janvier.

«La décision que j’ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Ce fut tant de mois de discussions après tant d’années de défis. Et je sais que je ne l’ai pas toujours bien compris, mais en ce qui concerne cela, il n’y avait vraiment pas d’autre option », a-t-il partagé en partie.

Leur mariage en souffrira-t-il?

Compte tenu de l’énorme étape, beaucoup se sont demandés si la relation entre le prince Harry et Meghan allait souffrir ou prospérer après s’être installée dans sa nouvelle vie à l’abri des projecteurs. Beaucoup pensent que cela leur procurera la paix alors qu’ils échappent aux médias constants et à l’examen public et renforcent leurs relations en abandonnant cette vie stressante.

La chroniqueuse britannique Camilla Long a fait part de ses réflexions à ce sujet dans le Sunday Times, notant: «Meghan a snobé la reine et le pays, et maintenant elle est partie avec son prince. Charmant!”

“Même si vous n’aimez pas la famille royale, il y a quelque chose

vraiment horrible de les voir retournés par quelqu’un qu’ils ont rencontré seulement

il y a quatre secondes », a écrit Long. «Ils ont dit à leurs lecteurs qu’ils étaient venus

décision “au cours des dernières années”. Sur quoi j’ai pensé, «au cours des dernières

ans’? Mais Meghan n’est là que depuis trois secondes. »

Long a en outre partagé que cette décision des Sussex pourrait être catastrophique pour leur relation. «Mais la principale chose que j’ai ressentie, alors que le palais a riposté, c’est que la reine a été« déçue », comme un sentiment de triste pressentiment: nous ne regardons pas la fin de la famille royale, ni la fin de la Grande-Bretagne… mais encore une autre série de stress et de tensions terribles qui pourraient maintenant sonner le début de la fin du mariage », a-t-elle écrit.

Longtemps continué: “Même si vous n’êtes pas un endommagé et délicat

personne comme Harry, peu de gens seraient capables de faire face à la soudaine

l’éloignement de toute leur famille et le transfert dans le paysage étranger de ce

Meghan décrit comme «Canada» et j’appelle «Los Angeles». »