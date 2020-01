Le mariage «magnifiquement tordu» de Shania Twain

2020-01-30 20:30:04

Le mariage de Shania Twain avec Frédéric Thiebaud est “magnifiquement tordu”, après avoir trouvé l’amour lorsque leurs partenaires respectifs avaient des relations entre eux.

Le hitmaker ‘That Don’t Impress Me Much’ a épousé Frederic en 2011 après sa séparation de l’ancien conjoint Robert John “Mutt” Lange, et a expliqué que même si sa romance avec Frederic pourrait être “tordue”, c’est aussi l’une des meilleures choses cela lui est jamais arrivé.

S’adressant au magazine AARP, elle a déclaré: “C’est tordu. Mais si magnifiquement tordu.”

Shania, 54 ans, s’est liée à Frédéric après avoir tous deux enduré le chagrin avec leurs romances précédentes.

La légende de la musique a épousé Robert – avec qui elle a un fils de 18 ans, Eja – en 1993, mais a cessé de fumer en 2010 lorsqu’elle a découvert qu’il l’avait trompée avec sa meilleure amie et assistante Marie-Anne Thiebeaud, qui à l’époque était mariée à Frédéric.

C’est Frédéric qui a annoncé la nouvelle à Shania, et une fois leurs mariages respectifs terminés, ils ont cherché un réconfort dans les bras l’un de l’autre.

Dans son entretien avec AARP, Shania a admis qu’elle avait eu du mal à se séparer de Robert, mais elle est reconnaissante d’avoir “trouvé une issue” à sa période difficile.

Elle a dit: “Il y avait des jours où je ne me souciais pas vraiment de savoir si demain viendrait. La survie est tout. J’étais dans les sables mouvants. J’ai paniqué, comme tout le monde, mais je ne me suis pas rendu. J’ai trouvé une issue.”

Pendant ce temps, la chanteuse a récemment révélé qu’elle embrassait ses 50 ans et se sent maintenant plus heureuse que jamais.

Elle a expliqué: “J’ai 53 ans et je suis toujours aussi heureuse d’avoir mon âge. Le réel est bon. Ma carrière est plus amusante que jamais et j’aime la vie.”

La nouvelle perspective survient après que Shania a été diagnostiquée avec la maladie de Lyme en 2003 et a admis avoir subi une intervention chirurgicale pour traiter la maladie a changé sa voix pour toujours.

Shania – qui s’est retirée de la scène en 2004, avant de faire un retour sur la scène musicale en 2017 – a partagé: “Ma voix est-elle plus profonde? Mais oui, n’est-ce pas?”

Au moment de son diagnostic, la star canadienne craignait de ne plus jamais pouvoir chanter.

Cependant, Shania a admis qu’elle avait de la chance que son état ait été diagnostiqué et traité si rapidement.

Elle a dit: “Je pensais que je ne chanterais plus jamais … C’était une lésion nerveuse de la maladie de Lyme. J’ai vu une tique tomber de moi et j’ai été traitée tout de suite, sinon les dégâts auraient été beaucoup plus importants.

“J’étais en tournée, et j’ai failli tomber de la scène tous les soirs parce que j’avais tellement le vertige. J’ai eu de la chance quand j’ai découvert la cause, parce que la maladie peut atteindre votre cerveau ou votre cœur.”

